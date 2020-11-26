Microsoft выпустил колье по мотивам Xbox за $10 тысяч (фото)

Коллекцию разработали в сотрудничестве с маркой украшений King Ice

Компания Microsoft совместно с ювелирной маркой King Ice выпустила коллекцию украшений в честь выхода новой игровой приставки Xbox Series X.

Главное украшение в коллекции — колье из золота с бриллиантами и изумрудами в виде логотипа Xbox, оно стоит $10 000.

Другие предметы в коллекции тоже выполнены из золота, но драгоценных камней в них нет, поэтому цены на них варьируются от $60 до $200.

Ранее «Скотч» рассказывал, как известный певец Александр Пономарев рассказал, как поймал на измене бывшую жену.

Тот непростой период певец очень тяжело переживал, потому что рушилась его семья. И он даже попробовал простить измену, чтобы сохранить отношения. Но не вышло. По словам Александра Пономарева, любимая женщина снова ему изменила.