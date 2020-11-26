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    Жизнь

    Microsoft выпустил колье по мотивам Xbox за $10 тысяч (фото)

    • Розсилка
    Microsoft выпустил колье по мотивам Xbox за $10 тысяч (фото)

    Коллекцию разработали в сотрудничестве с маркой украшений King Ice

    Компания Microsoft совместно с ювелирной маркой King Ice выпустила коллекцию украшений в честь выхода новой игровой приставки Xbox Series X.

    Главное украшение в коллекции — колье из золота с бриллиантами и изумрудами в виде логотипа Xbox, оно стоит $10 000.

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    Microsoft выпустил колье по мотивам Xbox за $10 тысяч (фото)
    Microsoft выпустил колье по мотивам Xbox за $10 тысяч (фото)
    Microsoft выпустил колье по мотивам Xbox за $10 тысяч (фото)
    Microsoft выпустил колье по мотивам Xbox за $10 тысяч (фото)
    Microsoft выпустил колье по мотивам Xbox за $10 тысяч (фото)
    Microsoft выпустил колье по мотивам Xbox за $10 тысяч (фото)
    Microsoft выпустил колье по мотивам Xbox за $10 тысяч (фото)
    Microsoft выпустил колье по мотивам Xbox за $10 тысяч (фото)
    Microsoft выпустил колье по мотивам Xbox за $10 тысяч (фото)
    Microsoft выпустил колье по мотивам Xbox за $10 тысяч (фото)

    Другие предметы в коллекции тоже выполнены из золота, но драгоценных камней в них нет, поэтому цены на них варьируются от $60 до $200.

    Ранее «Скотч» рассказывал, как известный певец Александр Пономарев рассказал, как поймал на измене бывшую жену.

    Тот непростой период певец очень тяжело переживал, потому что рушилась его семья. И он даже попробовал простить измену, чтобы сохранить отношения. Но не вышло. По словам Александра Пономарева, любимая женщина снова ему изменила.

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    Теги: Новости Microsoft компания
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