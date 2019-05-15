  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Милла Йовович рассказала об аборте, пережитом два года назад

    • Розсилка
    Милла Йовович рассказала об аборте, пережитом два года назад

    Аборты – это страшный сон - считает актриса

    Закон о запрете абортов, принятый в штате Джорджия, вызвал огромный резонанс среди американцев. В том числе, против него выступают многие знаменитости, не согласные с потерей права на аборты на сроке больше шести недель. Одни объявляют секс-бойкот, другие делятся личными историями, чтобы привлечь внимание к проблеме. К борцам за права женщин присоединилась и Милла Йовович, рассказавшая о собственном болезненном опыте двухлетней давности. На своей странице в Instagram 43-летняя актриса и мама двоих детей написала:

    «Я не люблю спорить о политике и стараюсь обращаться к этой теме только в крайних случаях, и сейчас как раз такое время. На кону право женщин на безопасные аборты, выполненные квалифицированными врачами. Аборт сам по себе является сложнейшим испытанием для женщины в эмоциональном плане, даже если его делают не в ужасных антисанитарных условиях. Я сама прошла через экстренный аборт два года назад.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Милла Йовович рассказала об аборте, пережитом два года назад
    Милла Йовович рассказала об аборте, пережитом два года назад
    Милла Йовович рассказала об аборте, пережитом два года назад
    Милла Йовович рассказала об аборте, пережитом два года назад
    Милла Йовович рассказала об аборте, пережитом два года назад
    Милла Йовович рассказала об аборте, пережитом два года назад
    Милла Йовович рассказала об аборте, пережитом два года назад
    Милла Йовович рассказала об аборте, пережитом два года назад
    Милла Йовович рассказала об аборте, пережитом два года назад
    Милла Йовович рассказала об аборте, пережитом два года назад
    Милла Йовович рассказала об аборте, пережитом два года назад
    Милла Йовович рассказала об аборте, пережитом два года назад
    Милла Йовович рассказала об аборте, пережитом два года назад
    Милла Йовович рассказала об аборте, пережитом два года назад

    На пятом месяце беременности я была занята на съемках в Восточной Европе. У меня начались преждевременные роды, и мне сказали быть в сознании на протяжении всей процедуры. Это одна из самых жутких вещей в моей жизни, мне до сих пор снятся кошмары о том дне. Я была одинока и беспомощна. Сама мысль о том, что из-за нового закона женщинам придется делать аборты в еще более диких условиях, заставляет все внутри перевернуться. Я прошла через страшную депрессию и делала все, чтобы из нее выбраться: взяла перерыв в работе, изолировала себя от всего на несколько месяцев и пыталась держаться ради своих чудесных детей. Отвлекала себя садоводством, здоровым питанием и ежедневными тренировками, потому что не хотела пить антидепрессанты, пока не испробую все другие способы. К счастью, у меня получилось найти выход из моего личного ада, но воспоминания о том, через что я прошла и что потеряла, останутся навсегда. Аборты – это страшный сон. 

    знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ