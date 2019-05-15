Милла Йовович рассказала об аборте, пережитом два года назад



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Аборты – это страшный сон - считает актриса

Закон о запрете абортов, принятый в штате Джорджия, вызвал огромный резонанс среди американцев. В том числе, против него выступают многие знаменитости, не согласные с потерей права на аборты на сроке больше шести недель. Одни объявляют секс-бойкот, другие делятся личными историями, чтобы привлечь внимание к проблеме. К борцам за права женщин присоединилась и Милла Йовович, рассказавшая о собственном болезненном опыте двухлетней давности. На своей странице в Instagram 43-летняя актриса и мама двоих детей написала:

«Я не люблю спорить о политике и стараюсь обращаться к этой теме только в крайних случаях, и сейчас как раз такое время. На кону право женщин на безопасные аборты, выполненные квалифицированными врачами. Аборт сам по себе является сложнейшим испытанием для женщины в эмоциональном плане, даже если его делают не в ужасных антисанитарных условиях. Я сама прошла через экстренный аборт два года назад.

На пятом месяце беременности я была занята на съемках в Восточной Европе. У меня начались преждевременные роды, и мне сказали быть в сознании на протяжении всей процедуры. Это одна из самых жутких вещей в моей жизни, мне до сих пор снятся кошмары о том дне. Я была одинока и беспомощна. Сама мысль о том, что из-за нового закона женщинам придется делать аборты в еще более диких условиях, заставляет все внутри перевернуться. Я прошла через страшную депрессию и делала все, чтобы из нее выбраться: взяла перерыв в работе, изолировала себя от всего на несколько месяцев и пыталась держаться ради своих чудесных детей. Отвлекала себя садоводством, здоровым питанием и ежедневными тренировками, потому что не хотела пить антидепрессанты, пока не испробую все другие способы. К счастью, у меня получилось найти выход из моего личного ада, но воспоминания о том, через что я прошла и что потеряла, останутся навсегда. Аборты – это страшный сон.