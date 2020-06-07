Звезда «Форсажа» разводится с мужем-продюсером спустя 13 лет брака



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Актриса Джордана Брюстер с мужем

У супругов есть двое детей: шестилетний Джулиан и четырехлетний Роуэн

Джордана Брюстер проснулась знаменитой, первый раз появившись на экранах в роли Мии во франшизе «Форсаж». Актриса долгие годы была счастлива в браке с кинопродюсером Эндрю Формом, но теперь звездные супруги приняли решение расстаться.

Инсайдеры сообщили, что муж и жена уже некоторое время не живут вместе. Развод пройдет мирно, потому что ни Джордана, ни Эндрю не намерены превращать это событие в выяснение отношений.

«Они уважают друг друга и продолжат вместе выполнять свои родительские обязанности, занимаясь вдвоем воспитанием детей», — цитирует People слова анонимного источника.

У супругов есть двое детей: шестилетний Джулиан и четырехлетний Роуэн. Сыновей паре родила суррогатная мать. Джордана и Эндрю сыграли свадьбу в 2007 году: они устроили красивую церемонию на острове в Карибском море. Знакомство влюбленных произошло за два года до этого на съемках картины «Техасская резня бензопилой: Начало».