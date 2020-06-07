Украинские звезды поздравили поклонников с Троицей



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Певец Олег Винник

Украинские селебритис празднуют Зеленое воскресенье

Сегодня, 7 июня, в Украине празднуют день Святой Троицы, который считается одним из важнейших 12 христианских праздников.

Немало украинских звезд уважают украинские традиции и не забывают поздравлять своих фанов с христианским праздником.

Так, Потап, Светлана Тарабарова, Александр Пономарев, Олег Винник и другие звезды обратились к своим поклонникам с теплыми словами и пожеланиями с Зеленым Воскресеньем.

Так, например Потап опубликовал на своей странице в Instagram снимок, сделанный во время завтрака с любимой женой Настей Каменских.

instagram.com/realpotap/

«С праздником!», - поздравил фанов Потап.

Светлана Тарабарова также поздравила фанатов солнечным снимком, на котором демонстрирует свой беременный животик в обтягивающем платья.

instagram.com/tarabarova/

«С праздником, друзья! Народные традиции говорят, что сегодня надо гадать.. на будущий брак, на характер мужа, а можно и на пол будущего чуда. Мне кажется это мой вариант на сегодня. Мальчик или девочка? Как думаете, кого мы ждем?», - отметила под фото певица.

А вот Александр Пономарев поздравил поклонников, опубликовав в фотоблоге изображение иконы святой Троицы, которое подкрепил молитвой.

«С Праздником Святой Троицы! Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости беззакония наши; Святый посети и исцели немощи наши, ради имени Твоего. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй», - подписал фото артист.

instagram.com/ponomaryovoleksandr/

Олег Винник также не остался ов стороне праздника и оставил приветствие под собственным фото.

«Со Святой Троицей, мои дорогие! Наконец дождались лета. Очень соскучился за вами. P. S. Место, где вершилась современная история», - заявил исполнитель.

instagram.com/ponomaryovoleksandr/