«Мисс Блонд Украина» из Житомира вышла замуж за российского олигарха



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Ольга Клименко

Еще будучи женатым на первой супруге, бизнесмен не стеснялся выходить в свет с молодой любовницей

28-летняя «Мисс Блонд Украина-2013» Ольга Клименко стала женой 52-летнего Игоря Кесаева, занимающего 35-ю строчку в списке богатейших людей России журнала Forbes.

Известно, что Игорь Кесаев владелец крупной сети супермаркетов

Как сообщает издание «Super», новая жена бизнесмена решила начать свое дело и открыла ресторан в одном из объектов недвижимости, которые принадлежат Кесаеву. Клименко также стала телеведущей на канале World Fashion, который принадлежит ее мужу.

Молодая супруга Кесаева родом из Житомира. Она окончила Национальный авиационный университет в Киеве по специальности «Социология». В 2013 году Ольга завоевала титул «Мисс Блонд Украина», а затем победила в международном конкурсе красоты в Ливане.

Еще будучи женатым на первой супруге, бизнесмен не стеснялся выходить в свет с молодой любовницей. В 2016 году они вместе посетили Московскую консерваторию.

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