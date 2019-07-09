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    Жизнь

    «Мисс Блонд Украина» из Житомира вышла замуж за российского олигарха

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    Ольга Клименко - «Мисс Блонд Украина» из Житомира вышла замуж за российского олигарха
    Ольга Клименко

    Еще будучи женатым на первой супруге, бизнесмен не стеснялся выходить в свет с молодой любовницей

    28-летняя «Мисс Блонд Украина-2013» Ольга Клименко стала женой 52-летнего Игоря Кесаева, занимающего 35-ю строчку в списке богатейших людей России журнала Forbes.

    Известно, что Игорь Кесаев владелец крупной сети супермаркетов

    Как сообщает издание «Super», новая жена бизнесмена решила начать свое дело и открыла ресторан в одном из объектов недвижимости, которые принадлежат Кесаеву. Клименко также стала телеведущей на канале World Fashion, который принадлежит ее мужу.

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    «Мисс Блонд Украина» из Житомира вышла замуж за российского олигарха
    «Мисс Блонд Украина» из Житомира вышла замуж за российского олигарха
    «Мисс Блонд Украина» из Житомира вышла замуж за российского олигарха
    «Мисс Блонд Украина» из Житомира вышла замуж за российского олигарха
    «Мисс Блонд Украина» из Житомира вышла замуж за российского олигарха
    «Мисс Блонд Украина» из Житомира вышла замуж за российского олигарха
    «Мисс Блонд Украина» из Житомира вышла замуж за российского олигарха
    «Мисс Блонд Украина» из Житомира вышла замуж за российского олигарха

    Молодая супруга Кесаева родом из Житомира. Она окончила Национальный авиационный университет в Киеве по специальности «Социология». В 2013 году Ольга завоевала титул «Мисс Блонд Украина», а затем победила в международном конкурсе красоты в Ливане.

    Еще будучи женатым на первой супруге, бизнесмен не стеснялся выходить в свет с молодой любовницей. В 2016 году они вместе посетили Московскую консерваторию.

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