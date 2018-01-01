«Для меня очень важно привлечь внимание к витилиго. Я не против отвечать на уместные вопросы об этом заболевании. В конце концов, я такая же, как и все остальные, просто у меня есть пятна на коже. Они — часть моей личности, но они меня не определяют. Таких, как я, очень много, но о нас не принято говорить — и это очень расстраивает», — рассказала девушка изданию People.

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