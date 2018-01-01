Модель с витилиго стала лицом международного косметического бренда
Девушка страдающая необычным заболеванием кожи с радостью приняла участие в съемке рекламы
Бренд косметики CoverGirl, который всегда выбирает ярких героев для рекламных кампаний, представил новую главную героиню рекламного видео. Ею стала модель Эми Деанна, страдающая от витилиго, заболевания, связанного с нарушением пигментации кожи.
Деанна представила тональную основу бренда truBlend в рамках кампании
Сьогодні, 14:32
Розсилка
Девушка страдающая необычным заболеванием кожи с радостью приняла участие в съемке рекламы
Бренд косметики CoverGirl, который всегда выбирает ярких героев для рекламных кампаний, представил новую главную героиню рекламного видео. Ею стала модель Эми Деанна, страдающая от витилиго, заболевания, связанного с нарушением пигментации кожи.
Деанна представила тональную основу бренда truBlend в рамках кампании #IAmWhatIMakeUp.
«Для меня очень важно привлечь внимание к витилиго. Я не против отвечать на уместные вопросы об этом заболевании. В конце концов, я такая же, как и все остальные, просто у меня есть пятна на коже. Они — часть моей личности, но они меня не определяют. Таких, как я, очень много, но о нас не принято говорить — и это очень расстраивает», — рассказала девушка изданию People.