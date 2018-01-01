«Старомодное нижнее белье»: Ани Лорак раскритиковали за наряд на сцене

Певица выбрала чересчур откровенный костюм для концерта

Опальная украинская певица Ани Лорак натолкнулась на резкую критику со стороны своих подписчиков в связи с тем, что выбрала не совсем удачный образ для концерта. Во время своего очередного шоу Diva артистка поднялась на сцену в сексуальном костюме фиолетового цвета. Он состоит из топа и шорт (напоминают высокие трусы) и цветастой накидке, пишет

ГЛАВКОМ



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Ани Лорак

Певица выбрала чересчур откровенный костюм для концерта

Опальная украинская певица Ани Лорак натолкнулась на резкую критику со стороны своих подписчиков в связи с тем, что выбрала не совсем удачный образ для концерта. Во время своего очередного шоу Diva артистка поднялась на сцену в сексуальном костюме фиолетового цвета. Он состоит из топа и шорт (напоминают высокие трусы) и цветастой накидке, пишет «Главком».

Фото с этого концерта она опубликовала на своей странице в Instagram. В комментариях многие достаточно резко отреагировали на такой выбор сценического образа: «Неприятно видеть полуголых певиц, это сцена, а не пляж, сплошная безвкусица», «Как то не очень такой вокал гробить безвкусными костюмами», «Сейчас похожа на дешевую развратную женщину», «На Диву не похожа, похожа на продажную женщину», «Типо Джей Ло», «Речь идет о концертном наряде. Не пляжное же шоу», «Красивая женщина поддалась моде сцены и теперь как ни образ так вульгарщина», «Старомодное нижнее белье».