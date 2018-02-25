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    Шоу-биз

    Оля Полякова пригрозила конкурентке Наде Дорофеевой

    Артистка приревновала коллегу из-за эффектной прически
    Эпатажная украинская певица Оля Полякова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию Нади Дорофеевой, которая позирует с необычной прической, напоминающей кокошник, пишет «Главком». «Ой, Надя, не ходила бы ты на мою территорию!», - пригрозила ей Полякова. Снимок собрал 45 тыс. отметок «нравится», а
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 10:31
    • Розсилка
    Оля Полякова
    Оля Полякова

    Артистка приревновала коллегу из-за эффектной прически

    Эпатажная украинская певица Оля Полякова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию Нади Дорофеевой, которая позирует с необычной прической, напоминающей кокошник, пишет «Главком».

    «Ой, Надя, не ходила бы ты на мою территорию!», - пригрозила ей Полякова.

    Снимок собрал 45 тыс. отметок «нравится», а также множество комментариев. Многие подписчики певицы отмечают, что ей такой стиль прически идет намного лучше, чем Дорофеевой.

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