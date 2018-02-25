Оля Полякова пригрозила конкурентке Наде Дорофеевой

Артистка приревновала коллегу из-за эффектной прически

Эпатажная украинская певица Оля Полякова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию Нади Дорофеевой, которая позирует с необычной прической, напоминающей кокошник, пишет «Главком». «Ой, Надя, не ходила бы ты на мою территорию!», - пригрозила ей Полякова. Снимок собрал 45 тыс. отметок «нравится», а