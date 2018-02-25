Оля Полякова пригрозила конкурентке Наде Дорофеевой
- Сьогодні, 10:31
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Розсилка
Оля Полякова
Артистка приревновала коллегу из-за эффектной прически
Эпатажная украинская певица Оля Полякова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию Нади Дорофеевой, которая позирует с необычной прической, напоминающей кокошник, пишет «Главком».
«Ой, Надя, не ходила бы ты на мою территорию!», - пригрозила ей Полякова.
Снимок собрал 45 тыс. отметок «нравится», а также множество комментариев. Многие подписчики певицы отмечают, что ей такой стиль прически идет намного лучше, чем Дорофеевой.