  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
    Жизнь

    Скандальная любовница олигарха Настя Рыбка призналась, сколько у нее детей

    Любовница Олега Дерипаски скрывала от общественности двух дочерей
    28-летняя московская работница эскорт-агентства Настя Рыбка (Вашукевич) оказалась многодетной матерью. Скандальная любовница имеет сына, который живет с отцом в родном селе под Бобруйском. Также стало известно, что у нее есть еще и две дочери. Одна из них живет там же, где и сын. А вторая – в США. Рыбка призналась, что все дети – от
    • Сьогодні, 11:29
    • Розсилка
    Настя Рыбка
    Настя Рыбка

    Любовница Олега Дерипаски скрывала от общественности двух дочерей

    28-летняя московская работница эскорт-агентства Настя Рыбка (Вашукевич) оказалась многодетной матерью. Скандальная любовница имеет сына, который живет с отцом в родном селе под Бобруйском.

    Также стало известно, что у нее есть еще и две дочери. Одна из них живет там же, где и сын. А вторая – в США. Рыбка призналась, что все дети – от разных мужей.

    «Кашей их накормить может любой, я же возьмусь за воспитание только после 14 лет, когда мозги появятся. Одни созданы для воспитания детей, а есть те, кто работает для более высокой миссии. Хотя они и не имеют отношения к детям, они их воспитывают», – размышляет путана.

    Как известно, работница эскорт-услуг Настя Рыбка оскандалилась после публикации своих откровенных рассказов о сексуальных отношениях с российским олигархом Олегом Дерипаской. На днях она попала в тюрьму в Таиланде за то, что проводила нелегальный «секс-тренинг».

    Джерело: Сегодня

    Читайте також
    дети модель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ