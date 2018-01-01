Скандальная любовница олигарха Настя Рыбка призналась, сколько у нее детей

Любовница Олега Дерипаски скрывала от общественности двух дочерей

28-летняя московская работница эскорт-агентства Настя Рыбка (Вашукевич) оказалась многодетной матерью. Скандальная любовница имеет сына, который живет с отцом в родном селе под Бобруйском. Также стало известно, что у нее есть еще и две дочери. Одна из них живет там же, где и сын. А вторая – в США. Рыбка призналась, что все дети – от



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Настя Рыбка

Любовница Олега Дерипаски скрывала от общественности двух дочерей

28-летняя московская работница эскорт-агентства Настя Рыбка (Вашукевич) оказалась многодетной матерью. Скандальная любовница имеет сына, который живет с отцом в родном селе под Бобруйском.

Также стало известно, что у нее есть еще и две дочери. Одна из них живет там же, где и сын. А вторая – в США. Рыбка призналась, что все дети – от разных мужей.

«Кашей их накормить может любой, я же возьмусь за воспитание только после 14 лет, когда мозги появятся. Одни созданы для воспитания детей, а есть те, кто работает для более высокой миссии. Хотя они и не имеют отношения к детям, они их воспитывают», – размышляет путана.

Как известно, работница эскорт-услуг Настя Рыбка оскандалилась после публикации своих откровенных рассказов о сексуальных отношениях с российским олигархом Олегом Дерипаской. На днях она попала в тюрьму в Таиланде за то, что проводила нелегальный «секс-тренинг».

Джерело: Сегодня