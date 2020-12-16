Модельера обвинили в изнасиловании 57 женщин

Основателя бренда Nygard взяли под стражу после серьезных обвинений

Общественность потрясла новость об аресте бизнесмена в канадском городе Виннипеге. Против Найгарда выступили 57 женщин. Они заявили о сексуальном насилии со стороны магната и подали иск в суд Южного округа Нью-Йорка. Пятеро их них утверждают, что стали жертвами модельера в несовершеннолетнем возрасте.

По словам пострадавших, Найгард различными способами принуждал их к физической близости с ним и его друзьями. Бизнесмен пользовался своим влиянием для поиска жертв. Преступления совершались в Канаде, США и на Багамских островах. Модельер устраивал вечеринки для вербовки женщин и девочек. Мероприятия Pamper Party с бесплатными напитками, едой и спа-услугами посещали приятели и компаньоны Найгарда, которым он предоставлял партнерш.

«В течение 25-летнего периода Найгард использовал влияние Nygard Group, а также своих сотрудников, фондов и других ресурсов, чтобы принуждать к незаконным действиям как взрослых женщин, так и несовершеннолетних», — сообщило Министерство юстиции США.

Модельер следил за своими жертвами. С некоторыми он поддерживал связь. Питер требовал, чтобы они даже во время путешествий оставались с ним на связи. Пострадавшие сообщили, что Найгард в любой момент мог позвонить ради половых утех или с просьбой найти ему новую партнершу. Бизнесмен шантажировал своих жертв.

В Виннипеге модельеру было предъявлены обвинения по девяти пунктам, включая изнасилования и секс-торговлю людьми. Ордер на арест был выдан властями США. В ближайшее время Найгарда экстрадируют в Штаты, где над ним состоится суд. После ареста бизнесмена к коллективному иску присоединились еще 89 женщин.

В конце этого лета родные сыновья модельера подали на него в суд за принуждение к сексу. Они заявили, что подруга отца изнасиловала их, когда им было по 14 и 15 лет. Ни одно из обвинений пока не было доказано.

Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.