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    Жизнь

    Модельера обвинили в изнасиловании 57 женщин

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    <p>79-летний миллиардер Питер Найгард оказался в центре громкого скандала</p> <div></div> - Модельера обвинили в изнасиловании 57 женщин

    79-летний миллиардер Питер Найгард оказался в центре громкого скандала

    Основателя бренда Nygard взяли под стражу после серьезных обвинений

    Общественность потрясла новость об аресте бизнесмена в канадском городе Виннипеге. Против Найгарда выступили 57 женщин. Они заявили о сексуальном насилии со стороны магната и подали иск в суд Южного округа Нью-Йорка. Пятеро их них утверждают, что стали жертвами модельера в несовершеннолетнем возрасте.

    По словам пострадавших, Найгард различными способами принуждал их к физической близости с ним и его друзьями. Бизнесмен пользовался своим влиянием для поиска жертв. Преступления совершались в Канаде, США и на Багамских островах. Модельер устраивал вечеринки для вербовки женщин и девочек. Мероприятия Pamper Party с бесплатными напитками, едой и спа-услугами посещали приятели и компаньоны Найгарда, которым он предоставлял партнерш.

     «В течение 25-летнего периода Найгард использовал влияние Nygard Group, а также своих сотрудников, фондов и других ресурсов, чтобы принуждать к незаконным действиям как взрослых женщин, так и несовершеннолетних», — сообщило Министерство юстиции США.

    Модельер следил за своими жертвами. С некоторыми он поддерживал связь. Питер требовал, чтобы они даже во время путешествий оставались с ним на связи. Пострадавшие сообщили, что Найгард в любой момент мог позвонить ради половых утех или с просьбой найти ему новую партнершу. Бизнесмен шантажировал своих жертв.

    В Виннипеге модельеру было предъявлены обвинения по девяти пунктам, включая изнасилования и секс-торговлю людьми. Ордер на арест был выдан властями США. В ближайшее время Найгарда экстрадируют в Штаты, где над ним состоится суд. После ареста бизнесмена к коллективному иску присоединились еще 89 женщин.

    В конце этого лета родные сыновья модельера подали на него в суд за принуждение к сексу. Они заявили, что подруга отца изнасиловала их, когда им было по 14 и 15 лет. Ни одно из обвинений пока не было доказано.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

    Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.

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    Теги: знаменитости изнасилование
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