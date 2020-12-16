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    Шоу-биз

    Суперзлодей из «Мстителей» выложил свое фото в стиле ню

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    Американский актер Джош Бролин - Суперзлодей из «Мстителей» выложил свое фото в стиле ню
    Американский актер Джош Бролин

    52-летний артист на фото сидит на стуле абсолютно голый

    Актер Джош Бролин, который исполнил роль суперзлодея Таноса в киновселенной Marvel, опубликовал в социальной сети свои голые фото. Смелые снимки он разместил в своем Instagram-аккаунте.

    52-летний артист на фото сидит на стуле абсолютно голый и держит в руках кружку.

    «В конце концов, о жизни будут судить по тому, как часто вы обнажались. Никто не говорил, что это метафора», — подписал Бролин свою запись.

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    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

    Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.

     Читайте также: К этим фото стоит приглядеться. Самое интересное кроется на заднем плане
    Теги: знаменитости самые сексуальные актер шоу-бизнес
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