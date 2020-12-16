Суперзлодей из «Мстителей» выложил свое фото в стиле ню

52-летний артист на фото сидит на стуле абсолютно голый

Актер Джош Бролин, который исполнил роль суперзлодея Таноса в киновселенной Marvel, опубликовал в социальной сети свои голые фото. Смелые снимки он разместил в своем Instagram-аккаунте.

52-летний артист на фото сидит на стуле абсолютно голый и держит в руках кружку.

«В конце концов, о жизни будут судить по тому, как часто вы обнажались. Никто не говорил, что это метафора», — подписал Бролин свою запись.

Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.