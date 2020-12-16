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    Жизнь

    Принц Греции и Дании Филипп женился на дочери миллиардера (фото)

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    Принц Греции и Дании Филипп&nbsp;со своей давней возлюбленной Ниной Настасьей Флор - Принц Греции и Дании Филипп женился на дочери миллиардера (фото)
    Принц Греции и Дании Филипп со своей давней возлюбленной Ниной Настасьей Флор

    На одного завидного холостяка в мире стало меньше

    Принц Греции и Дании Филипп, официально зарегистрировал отношения со своей давней возлюбленной Ниной Настасьей Флор. Их роспись прошла в Санкт-Морице в присутствии только отцов - короля Константина и швейцарского миллиардера, владельца чартерной компании Vista Jet Томаса Флора. Детали предстоящей свадебной церемонии, которая пройдет уже с полагающимся размахом, будут объявлены позже. Пока же в нашем распоряжении оказались фотографии с регистрации брака.

    Напомним, предложение руки и сердца Филипп сделал в начале этого лета на острове Итака в Греции, а снимками чуть позже поделилась в Instagram будущая невеста.

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    Принц Греции и Дании Филипп женился на дочери миллиардера (фото)
    Принц Греции и Дании Филипп женился на дочери миллиардера (фото)
    Принц Греции и Дании Филипп женился на дочери миллиардера (фото)
    Принц Греции и Дании Филипп женился на дочери миллиардера (фото)

    «Мой дорогой Филипп. Я люблю тебя сегодня, буду любить завтра и всегда. Ты делаешь нас обоих счастливее, лучше и сильнее. Я не могу дождаться, когда смогу провести остаток наших жизней вместе с тобой», - написала Нина.

    Принц Филипп - младший из пяти детей короля Константина II и королевы Анны-Марии. Он работает аналитиком хедж-фондов в Нью-Йорке. Жена молодого человека также далеко не бедна: ее отец — швейцарский миллиардер и владелец чартерной компании Vista Jet Томас Флор, чье состояние составляет больше 2 миллиардов долларов. Нина работает сотрудницей в компании отца, также она в 2017 году основала некоммерческий морской исследовательский центр. С Филиппом девушка встречалась два года до свадьбы.

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    Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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