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    Шоу-биз

    «Тело мечты!»: 43-летняя Шакира в обтягивающем мини произвела фурор (фото)

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    <p>43-летняя колумбийская певица Шакира порадовала поклонников откровенным кадром</p> <div></div> - «Тело мечты!»: 43-летняя Шакира в обтягивающем мини произвела фурор (фото)

    43-летняя колумбийская певица Шакира порадовала поклонников откровенным кадром

    instagram.com/shakira/

    Звезда снялась в наряде, не оставляющем простора для фантазии

    43-летняя колумбийская певица Шакира — обладательница сексуальной фигуры, которую любит подчеркивать эффектными нарядами. Возлюбленная 33-летнего футболиста Жерара Пике появилась на фотосессии в дерзком образе.

    Звезда надела ультракороткое платье-кольчугу с ошеломительным вырезом на спине, который едва не обнажил выдающиеся ягодицы Шакиры. Певица продемонстрировала свои формы в эффектном ракурсе. Она повернулась боком, положила руку на бедро и чувственно посмотрела в сторону фотографа. Артистка словно соблазняла его, томно приоткрыв рот.

    instagram.com/shakira/
    instagram.com/shakira/

    Поклонники пришли в бурный восторг от провокационного кадра. «Это тело мечты!», «Почему так горячо!», «Фигура секс-бомбы!», «Не верю, что ей 43», «Моя любовь!», «Прекрасная, очень яркая», «Вдохновляющая», «От попы не оторвать глаз!», «Искушает мужчин!», «Дерзкая шалунья!» — эмоционально высказались фолловеры.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

    Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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