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    Жизнь

    Модели обвинили фотографов Victoria's Secret в сексуальных домогательствах

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    Модели обвинили фотографов Victoria's Secret в сексуальных домогательствах

    Девушки призвали компанию защищать права своих звезд

    Более ста моделей обвинили Victoria’s Secret в харассменте. Составленная ими петиция требует отстранить от работы фотографов, обвиненных в сексуальных домогательствах. Официальное обращение подписали знаменитые модели, в том числе бывшие и нынешние «ангелы» Victoria’s Secret - Мила Йовович, Даутцен Крез, Кристи Тарлингтон, Каролин Мерфи, Эди Кэмпбелл, Джемма Уорд и многие другие.

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    Модели обвинили фотографов Victoria's Secret в сексуальных домогательствах
    Модели обвинили фотографов Victoria's Secret в сексуальных домогательствах
    Модели обвинили фотографов Victoria's Secret в сексуальных домогательствах
    Модели обвинили фотографов Victoria's Secret в сексуальных домогательствах
    Модели обвинили фотографов Victoria's Secret в сексуальных домогательствах
    Модели обвинили фотографов Victoria's Secret в сексуальных домогательствах
    Модели обвинили фотографов Victoria's Secret в сексуальных домогательствах
    Модели обвинили фотографов Victoria's Secret в сексуальных домогательствах
    Модели обвинили фотографов Victoria's Secret в сексуальных домогательствах
    Модели обвинили фотографов Victoria's Secret в сексуальных домогательствах
    Модели обвинили фотографов Victoria's Secret в сексуальных домогательствах
    Модели обвинили фотографов Victoria's Secret в сексуальных домогательствах
    Модели обвинили фотографов Victoria's Secret в сексуальных домогательствах
    Модели обвинили фотографов Victoria's Secret в сексуальных домогательствах
    Модели обвинили фотографов Victoria's Secret в сексуальных домогательствах
    Модели обвинили фотографов Victoria's Secret в сексуальных домогательствах
    Модели обвинили фотографов Victoria's Secret в сексуальных домогательствах
    Модели обвинили фотографов Victoria's Secret в сексуальных домогательствах
    Модели обвинили фотографов Victoria's Secret в сексуальных домогательствах
    Модели обвинили фотографов Victoria's Secret в сексуальных домогательствах
    Модели обвинили фотографов Victoria's Secret в сексуальных домогательствах
    Модели обвинили фотографов Victoria's Secret в сексуальных домогательствах
    Модели обвинили фотографов Victoria's Secret в сексуальных домогательствах
    Модели обвинили фотографов Victoria's Secret в сексуальных домогательствах
    Модели обвинили фотографов Victoria's Secret в сексуальных домогательствах

    В своем письме они призывают компанию нижнего белья присоединиться к программе «Respect» («Уважение»). Она направлена на соблюдение условий юридического соглашения, написанного моделями в прошлом году.

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    Victoria's Secret
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