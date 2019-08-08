Модели обвинили фотографов Victoria's Secret в сексуальных домогательствах



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Девушки призвали компанию защищать права своих звезд

Более ста моделей обвинили Victoria’s Secret в харассменте. Составленная ими петиция требует отстранить от работы фотографов, обвиненных в сексуальных домогательствах. Официальное обращение подписали знаменитые модели, в том числе бывшие и нынешние «ангелы» Victoria’s Secret - Мила Йовович, Даутцен Крез, Кристи Тарлингтон, Каролин Мерфи, Эди Кэмпбелл, Джемма Уорд и многие другие.

В своем письме они призывают компанию нижнего белья присоединиться к программе «Respect» («Уважение»). Она направлена на соблюдение условий юридического соглашения, написанного моделями в прошлом году.

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