Модели обвинили фотографов Victoria's Secret в сексуальных домогательствах
Девушки призвали компанию защищать права своих звезд
Более ста моделей обвинили Victoria’s Secret в харассменте. Составленная ими петиция требует отстранить от работы фотографов, обвиненных в сексуальных домогательствах. Официальное обращение подписали знаменитые модели, в том числе бывшие и нынешние «ангелы» Victoria’s Secret - Мила Йовович, Даутцен Крез, Кристи Тарлингтон, Каролин Мерфи, Эди Кэмпбелл, Джемма Уорд и многие другие.
В своем письме они призывают компанию нижнего белья присоединиться к программе «Respect» («Уважение»). Она направлена на соблюдение условий юридического соглашения, написанного моделями в прошлом году.