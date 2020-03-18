  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Модный бренд пожертвовал €10 миллионов миланским больницам

    • Розсилка
    Фото: instagram.com/moncler/ - Модный бренд пожертвовал €10 миллионов миланским больницам
    Фото: instagram.com/moncler/

    Милан остается итальянским центром эпидемии Covid-19

    Итальянский бренд Moncler внес пожертвование в размере €10 миллионов в пользу больниц в Милане.

    «Милан - это город, который подарил нам необыкновенную жизнь. Мы не можем и не должны отказываться от этого. Каждый обязан вернуть городу то, что он дал нам», - сказал генеральный директор Moncler Ремо Руффини.

    Милан остается одним из крупнейших очагов эпидемии коронавирусной инфекции на территории Италии, а сама страна — лидером по количеству случаев заболевания в Европе и в целом за пределами материкового Китая: сейчас Covid-19 там заражены 26 062 человека.

    Ранее и другие итальянские бренды поддержали местную систему здравоохранения: Донателла Версаче и Джорджо Армани внесли денежные пожертвования, а бренды Prada и Bvlgari помогли миланским больницам оборудованием.

    Ране сообщалось, что парфюмерный гигант начинает производство дезинфицирующих гелей для рук

     Читайте также: Alyona Alyona вошла в рейтинг Forbes 30 Under 30
    мода и красота как быть модным
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ