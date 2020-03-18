Модный бренд пожертвовал €10 миллионов миланским больницам
Милан остается итальянским центром эпидемии Covid-19
Итальянский бренд Moncler внес пожертвование в размере €10 миллионов в пользу больниц в Милане.
«Милан - это город, который подарил нам необыкновенную жизнь. Мы не можем и не должны отказываться от этого. Каждый обязан вернуть городу то, что он дал нам», - сказал генеральный директор Moncler Ремо Руффини.
Милан остается одним из крупнейших очагов эпидемии коронавирусной инфекции на территории Италии, а сама страна — лидером по количеству случаев заболевания в Европе и в целом за пределами материкового Китая: сейчас Covid-19 там заражены 26 062 человека.
Ранее и другие итальянские бренды поддержали местную систему здравоохранения: Донателла Версаче и Джорджо Армани внесли денежные пожертвования, а бренды Prada и Bvlgari помогли миланским больницам оборудованием.
Ране сообщалось, что парфюмерный гигант начинает производство дезинфицирующих гелей для рук