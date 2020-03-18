Модный бренд пожертвовал €10 миллионов миланским больницам



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Фото: instagram.com/moncler/

Милан остается итальянским центром эпидемии Covid-19

Итальянский бренд Moncler внес пожертвование в размере €10 миллионов в пользу больниц в Милане.

«Милан - это город, который подарил нам необыкновенную жизнь. Мы не можем и не должны отказываться от этого. Каждый обязан вернуть городу то, что он дал нам», - сказал генеральный директор Moncler Ремо Руффини.

Милан остается одним из крупнейших очагов эпидемии коронавирусной инфекции на территории Италии, а сама страна — лидером по количеству случаев заболевания в Европе и в целом за пределами материкового Китая: сейчас Covid-19 там заражены 26 062 человека.

Ранее и другие итальянские бренды поддержали местную систему здравоохранения: Донателла Версаче и Джорджо Армани внесли денежные пожертвования, а бренды Prada и Bvlgari помогли миланским больницам оборудованием.

Ране сообщалось, что парфюмерный гигант начинает производство дезинфицирующих гелей для рук

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