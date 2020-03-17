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    Шоу-биз

    Бал Института костюма Met Gala отменили из-за коронавируса

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    Карди Би на Met Gala 2019 - Бал Института костюма Met Gala отменили из-за коронавируса
    Карди Би на Met Gala 2019
    instagram / elmundodelosfamosostv

    Ранее организаторы сообщили, что не планируют отменять мероприятие

    Бал Института костюма Met Gala, который должен был состоятся в Нью-Йорке 4 мая, из-за коронавируса отложили на неопределенное время. Ранее организаторы сообщали о том, что не планируют отменять мероприятие, хотя продолжают следить за обстановкой.

    Метрополитен-музей, где должен был состояться бал, уже некоторое время закрыт для публики — пока что ограничение посещения действует до 15 мая.

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    Бал Института костюма Met Gala отменили из-за коронавируса
    Бал Института костюма Met Gala отменили из-за коронавируса
    Бал Института костюма Met Gala отменили из-за коронавируса
    Бал Института костюма Met Gala отменили из-за коронавируса
    Бал Института костюма Met Gala отменили из-за коронавируса
    Бал Института костюма Met Gala отменили из-за коронавируса
    Бал Института костюма Met Gala отменили из-за коронавируса
    Бал Института костюма Met Gala отменили из-за коронавируса
    Бал Института костюма Met Gala отменили из-за коронавируса
    Бал Института костюма Met Gala отменили из-за коронавируса
    Бал Института костюма Met Gala отменили из-за коронавируса
    Бал Института костюма Met Gala отменили из-за коронавируса
    Бал Института костюма Met Gala отменили из-за коронавируса
    Бал Института костюма Met Gala отменили из-за коронавируса
    Бал Института костюма Met Gala отменили из-за коронавируса
    Бал Института костюма Met Gala отменили из-за коронавируса
    Бал Института костюма Met Gala отменили из-за коронавируса
    Бал Института костюма Met Gala отменили из-за коронавируса
    Бал Института костюма Met Gala отменили из-за коронавируса
    Бал Института костюма Met Gala отменили из-за коронавируса
    Бал Института костюма Met Gala отменили из-за коронавируса
    Бал Института костюма Met Gala отменили из-за коронавируса
    Бал Института костюма Met Gala отменили из-за коронавируса
    Бал Института костюма Met Gala отменили из-за коронавируса
    instagram / elmundodelosfamosostv

    Сейчас в США отменены все массовые мероприятия вплоть до начала апреля. Ранее из-за коронавируса свои показы в Америке отменили несколько модных брендов — Gucci, Versace, Ralph Lauren.

    Тем временем, французский парфюмерный концерн LVMH объявил в воскресенье, 15 марта, что начинает производить дезинфицирующий гель для рук на трех своих фабриках во Франции вместо обычной парфюмерной продукции брендов Christian Dior, Guerlain и Givenchy, чтобы помочь решить проблему нехватки санитайзеров из-за вспышки коронавируса, передающегося капельным путем.

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    мода и красота вирус
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