Бал Института костюма Met Gala отменили из-за коронавируса



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Карди Би на Met Gala 2019 instagram / elmundodelosfamosostv

Ранее организаторы сообщили, что не планируют отменять мероприятие

Бал Института костюма Met Gala, который должен был состоятся в Нью-Йорке 4 мая, из-за коронавируса отложили на неопределенное время. Ранее организаторы сообщали о том, что не планируют отменять мероприятие, хотя продолжают следить за обстановкой.

Метрополитен-музей, где должен был состояться бал, уже некоторое время закрыт для публики — пока что ограничение посещения действует до 15 мая.

Сейчас в США отменены все массовые мероприятия вплоть до начала апреля. Ранее из-за коронавируса свои показы в Америке отменили несколько модных брендов — Gucci, Versace, Ralph Lauren.

Тем временем, французский парфюмерный концерн LVMH объявил в воскресенье, 15 марта, что начинает производить дезинфицирующий гель для рук на трех своих фабриках во Франции вместо обычной парфюмерной продукции брендов Christian Dior, Guerlain и Givenchy, чтобы помочь решить проблему нехватки санитайзеров из-за вспышки коронавируса, передающегося капельным путем.