Винни Харлоу восхитила идеальной фигурой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/winnieharlow

Винни Харлоу стала героиней нового номера итальянского выпуска глянцевого журнала Grazia

На обложке 25-летняя красотка предстала в необычном соблазнительном образе. Очередной модный лук девушки, с головы до ног одетой в Fendi, составили белая рубашка, блестящий свитер в клетку с V-образным вырезом, ультракороткие желтые стеганые шорты, а также гольфы с полосками и белые босоножки на массивном каблуке.

Завершают его несколько сумочек из новой коллекции именитого бренда: ярко-желтый клатч на обложке, а также сумка из плетеной кожи в коричнево-зеленых тонах, которую можно заметить на других кадрах. Не обошлось и без крупных солнцезащитных очков в прямоугольной оправе, уже ставшей культовой у марки.

Макияж ей выполнили в нейтральной цветовой гамме, которая гармонировала с вещами: с коричневыми тенями и четко очерченными губами. Модель позирует в машине с бежевыми сиденьями, а также в интерьере, где преобладает дерево и натуральные оттенки и материалы. Съемка получилась гармоничной и стильной.

Серию кадров Винни опубликовала в своем Instagram-аккаунте, заодно признавшись в любви Италии и выразив ей поддержку. «Обложка @grazia_it с ног до головы @fendi. Оставайся сильной, Италия, я тебя люблю», – написала Харлоу.