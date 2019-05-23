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    Жизнь

    Модный дом Prada отказался от натурального меха

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    instagram.com/prada/ - Модный дом Prada отказался от натурального меха
    instagram.com/prada/

    Одежда и аксессуары, созданы ранее, будут продаваться до тех пор, пока не закончатся

    Знаменитый итальянский модный дом Prada больше не будет использовать натуральный мех. Это изменение отразится уже в сезоне зима-лето – 2020.

    Креативный директор Prada Миучча Прада подчеркнула, что решение было принято после обсуждения с Fur Free Alliance («Альянс без меха»). Это международная организация по защите животных, в которую входят уже более 50 компаний.

    В своих коллекциях бренд будет экспериментировать с современными материалами. «Внимание к инновационным материалам позволит компании расширить границы креативного дизайна, удовлетворив спрос на этические продукты», – пояснила Прада.

    пами: 12 образов с показа Prada

    Одежда и аксессуары, которые оказались созданы ранее, будут продаваться, как и прежде, — до тех пор, пока их запасы на складах не закончатся.

     

    Джерело: Cosmopolitan

    мода
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