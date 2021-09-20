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    Кто вылетел из «Танцев со звездами» в третьем эфире

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    Кто вылетел из «Танцев со звездами» в третьем эфире

    В зону риска попали три звездные пары

    Вчера состоялся третий прямой эфир обновленного пятого сезона шоу «Танцы со звездами».

    В результате голосования судей и зрителей, в зону риска попали три пары: Lida Lee и Алексей Базела, Александра Машлятина и Денис Самсон, Алексей Суровцев и Мария Колосова. Впрочем, в шаге от вылета зрители спасли Lida Lee и Алексея Суровцева.

    Проект покинули Александра Машлятина и Денис Самсон.

    Для участников вылет был настоящим шоком, ведь это был только их второй эфир. В прощальной речи Александра лишь поблагодарила всех за поддержку.

    А вот Денис Самсон не стал комментировать свой вылет.

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    Ранее «Скотч» сообщал, что Екатерине Осадчей пришлось неистово худеть ради обложки глянца.

    «Две очень разные обложки, одна о материнстве, вторая о карьере и цели. Помню, как для первой обложки я неистово худела, чтобы войти в свою идеальную модельную форму», — вспомнила Екатерина.

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    Теги: знаменитости Танцы со звездами шоу-бизнес
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    Кто вылетел из «Танцев со звездами» в третьем эфире