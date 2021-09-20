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    Актриса из украинского сериала закрутила роман с Гариком Харламовым

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    Актриса Катерина Ковальчук - Актриса из украинского сериала закрутила роман с Гариком Харламовым
    Актриса Катерина Ковальчук
    instagram.com/katerinakovalchyk/

    Пара никак не комментировала информацию

    Российская актриса, сыгравшая главную роль в сериале «Крепостная» Катерина Ковальчук подтвердила роман с известным российским комиком Гариком Харламовым. Пара вместе появилась на открытии сети ресторанов.

    На вечеринке Харломов и Ковальчук не скрывали своих чувств и вместе позировали на камеры фотографам. Весь вечер пара обнималась и о чем-то говорила. Об этом сообщает издание «СтарХит».

    После того как Харламов развелся со своей женой Кристиной Асмус, он длительное время не появлялся на публике с другой женщиной и скрывал свои отношения.

    instagram.com/katerinakovalchyk/
    instagram.com/katerinakovalchyk/

    Стоит отметить, что слухи о романе Харламова и Ковальчук появились после того, как они вместе сыграли в сериале «Гусар». Тогда пара никак не комментировала эту информацию.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Екатерине Осадчей пришлось неистово худеть ради обложки глянца.

    «Две очень разные обложки, одна о материнстве, вторая о карьере и цели. Помню, как для первой обложки я неистово худела, чтобы войти в свою идеальную модельную форму», — вспомнила Екатерина.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Актриса из украинского сериала закрутила роман с Гариком Харламовым