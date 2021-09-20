Актриса из украинского сериала закрутила роман с Гариком Харламовым

Пара никак не комментировала информацию

Российская актриса, сыгравшая главную роль в сериале «Крепостная» Катерина Ковальчук подтвердила роман с известным российским комиком Гариком Харламовым. Пара вместе появилась на открытии сети ресторанов.

На вечеринке Харломов и Ковальчук не скрывали своих чувств и вместе позировали на камеры фотографам. Весь вечер пара обнималась и о чем-то говорила. Об этом сообщает издание «СтарХит».

После того как Харламов развелся со своей женой Кристиной Асмус, он длительное время не появлялся на публике с другой женщиной и скрывал свои отношения.

instagram.com/katerinakovalchyk/

Стоит отметить, что слухи о романе Харламова и Ковальчук появились после того, как они вместе сыграли в сериале «Гусар». Тогда пара никак не комментировала эту информацию.

Ранее «Скотч» сообщал, что Екатерине Осадчей пришлось неистово худеть ради обложки глянца.

«Две очень разные обложки, одна о материнстве, вторая о карьере и цели. Помню, как для первой обложки я неистово худела, чтобы войти в свою идеальную модельную форму», — вспомнила Екатерина.