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    Жизнь

    Молоденькая жена Венсана Касселя показала сексуальную фигуру в бикини после родов

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    Тина Кунаки - Молоденькая жена Венсана Касселя показала сексуальную фигуру в бикини после родов
    Тина Кунаки

    В апреле супермодель стала мамой

    22-летняя модель Тина Кунаки поразила поклонников сексуальной фигурой. Всего за две месяца после родов модель пришла в идеальную форму

    Горячим снимком молодая супруга 52-летнего Венсана Касселя поделилась в Instagram. Кунаки позирует в темно-синем купальнике вместе с фотографом Виктором Сантьяго.

    В комментариях герои снимка обменялись признаниями в любви на французском. «Я тебя люблю», – написал Виктор, прибавив к сообщению «сердечко». «Я тоже тебя люблю», – ответила Тина.

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    Молоденькая жена Венсана Касселя показала сексуальную фигуру в бикини после родов
    Молоденькая жена Венсана Касселя показала сексуальную фигуру в бикини после родов
    Молоденькая жена Венсана Касселя показала сексуальную фигуру в бикини после родов
    Молоденькая жена Венсана Касселя показала сексуальную фигуру в бикини после родов
    Молоденькая жена Венсана Касселя показала сексуальную фигуру в бикини после родов
    Молоденькая жена Венсана Касселя показала сексуальную фигуру в бикини после родов
    Молоденькая жена Венсана Касселя показала сексуальную фигуру в бикини после родов
    Молоденькая жена Венсана Касселя показала сексуальную фигуру в бикини после родов
    Молоденькая жена Венсана Касселя показала сексуальную фигуру в бикини после родов
    Молоденькая жена Венсана Касселя показала сексуальную фигуру в бикини после родов
    Молоденькая жена Венсана Касселя показала сексуальную фигуру в бикини после родов
    Молоденькая жена Венсана Касселя показала сексуальную фигуру в бикини после родов
    Молоденькая жена Венсана Касселя показала сексуальную фигуру в бикини после родов
    Молоденькая жена Венсана Касселя показала сексуальную фигуру в бикини после родов

    Напомним, в апреле Тина Кунаки стала мамой. Знаменитость родила от Венсана Касселя дочь Амазони. Недавно папарацци удалось заснять малышку во время прогулки в Малибу.

    В этом году звезды вместе приехали на Каннский фестиваль. Тина появилась на красной дорожке в черном бархатном платье, показав, как быстро восстановила фигуру после родов.

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