Молоденькая жена Венсана Касселя показала сексуальную фигуру в бикини после родов



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Тина Кунаки

В апреле супермодель стала мамой

22-летняя модель Тина Кунаки поразила поклонников сексуальной фигурой. Всего за две месяца после родов модель пришла в идеальную форму

Горячим снимком молодая супруга 52-летнего Венсана Касселя поделилась в Instagram. Кунаки позирует в темно-синем купальнике вместе с фотографом Виктором Сантьяго.

В комментариях герои снимка обменялись признаниями в любви на французском. «Я тебя люблю», – написал Виктор, прибавив к сообщению «сердечко». «Я тоже тебя люблю», – ответила Тина.

Напомним, в апреле Тина Кунаки стала мамой. Знаменитость родила от Венсана Касселя дочь Амазони. Недавно папарацци удалось заснять малышку во время прогулки в Малибу.

В этом году звезды вместе приехали на Каннский фестиваль. Тина появилась на красной дорожке в черном бархатном платье, показав, как быстро восстановила фигуру после родов.