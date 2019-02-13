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    Жизнь

    Можно спать спокойно: Ford представили смарт-кровать, которая мешает перекатываться на чужую сторону

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    Можно спать спокойно: Ford представили смарт-кровать, которая мешает перекатываться на чужую сторону

    Инженеры компании Ford придумали, как вернуть себе законную часть кровати без лишних ссор

    Сотрудники компании разработали прототип кровати Ford Lane-Keeping Bed, оснащенный технологией, которую используют в автомобилях. В машинах она следит за разметкой дороги и помогает водителю безопасно держаться в нужной полосе. Такую же технологию они применили в кроватях, чтобы даже самые злостные нарушители территории знали свое место.

    С помощью специальных датчиков кровать фиксирует перевес на одной из сторон и благодаря встроенной конвейерной технологии возвращает спящих в изначальное положение, где у каждого партнера своя половина матраса.


    fords-smart-bed3

    «Люди наиболее уязвимы во время сна, поэтому мы просыпаемся, когда кто-то неожиданно касается нас. Если кто-то занимает нашу часть кровати, этот защитный механизм срабатывает и у человека сломана ночь. Это разрушает отношения», — считает доктор Нил Стэнли, эксперт по сну и автор книги «Как спать хорошо».

    Как выглядит и функционирует новинка для сна смотрите прямо сейчас.

    Стоит отметить, что наверняка такая кровать подошла бы беременной Джессике Симпсон, которая вынужденна спать в кресле из-за изжоги.

    Джерело: Buro 24/7

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