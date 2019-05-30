Муж Милы Кунис дал показания по делу об убийстве бывшей девушки



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Эштон Катчер

В преступлении обвиняется Майкл Гаргиуло, подозреваемый в серии убийств, совершенных с 1998 по 2008 годы

41-летний голливудский Эштон Кутчер посетил судебное слушание по делу о жестоком убийстве Эшли Эллерин. Обвиняемым в преступлении является Майкл Гаргиуло. Его подозревают в серии убийств, совершенных с 1998 по 2008 годы.

Актер признался, что у него был приступ паники, когда он узнал о том, что его девушка была убита в день, когда у них было назначено свидание.

Эштон познакомился с 22-летней Эшли, когда ему было 23 года на вечеринке по случаю ее новоселья. В тот момент актер уже был женат, но после развода назначил девушке свидание на 21 февраля 2001 года.

На теле потерпевшей было обнаружено 47 ножевых ранений. Когда Эштон услышал новости, то немедленно пошел в полицию. «Я был у ее двери, трогал ручку, там остались мои отпечатки. Я испытал нервный срыв», – признался он.

Эштон также отметил, что не видел Гаргиуло на вечеринке по случаю новоселья, которая была за два месяца до смерти Эшли.