Нардепа Мазурашу покусали собаки під час пробіжки (фото)

Мазурашу натрапив на собак без намордника під час пробіжки у парку

Нардеп показав слід від укусу собаки та зробив заяву про вигул собак без намордника та повідця

Народного депутата Георгія Мазурашу покусали собаки. Як повідомляє «Главком», політик розповів про інцидент на своїй сторінці у Facebook та поскаржився на вигул собак в громадських місцях.

Георгій Мазурашу вирішив «пропагувати рухову активність і здоровий спосіб життя», однак його чергова пробіжка закінчилась укусами від двох собак. За словами депутата, у парку, де він бігав, жінка вигулювала двох вівчарок, однак вони були без намордника та повідця.

Нардеп Мазурашу показав слів від укусу собаки фото: Georgiy Mazurashu/Facebook

«Жінка гуляла в парку з двома овчарками без намордників і не на повідку кинулась лиш одна, і на тому дякую. Трохи обкусала, поки жіночка змогла її приборкати. І «пояснила», що я надто швидко бігав, тому собака кинулась. Можливості й часу викликати поліцію не було. Але сподіваюсь, інші не постраждали. Може, бігали правильніше», – написав Георгій Мазурашу.

На думку депутата, вигулювати собак у громадських місцях без повідка та намордника «неадекватно». До своєї розповіді Мазурашу додав фото зі своєї пробіжки та кадр з укусом на нозі.

До слова, торік у мережі ширилося відео, де народний депутат з Чернівецької області із дружиною на території готелю начебто крадуть собаку породи джек-рассел-терʼєр. Нардеп заперечив це і заявив, що відео змонтоване. Георгій Мазурашу стверджує, що на відео з камер спостережень, які були розташовані на території місцевого готелю в Чернівцях, де він був зі своєю дружиною, не передають справжніх подій того моменту.

Раніше «Главком» писав про те, як нардеп Мазурашу пропонує запровадити в Україні американське свято. Зокрема, депутат зареєстрував новий законопроєкт. Він передбачає запровадження в Україні нового свята – Дня подяки. Крім цього, Георгій Мазурашу зареєстрував ще один новий законопроєкт №15045 від 24 лютого 2026 року. Він передбачає запровадження в Україні нового свята – Дня Біблії без надання вихідного дня.

До слова, Мазурашу ініціював найбільше законопроєктів за час роботи дев’ятого скликання. Георгій Мазурашу, є автором або співавтором 887 ініціатив.