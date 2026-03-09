Головна Скотч Життя
«Прощання з Симоньян». Пропагандистка Путіна заявила про інформаційну диверсію проти себе

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Маргарита Симоньян стверджує, що хворіє на рак
фото: Маргарита Симоньян/Telegram

Росіяни обурилися новиною про вечір прощання із Маргаритою Симоньян

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян опублікувала спростування чуткам про те, що вона влаштує вечір прощання через свою хворобу. Росіянка закликала не вірити у фейки. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис Симоньян.

У мережі почали ширитися запрошення на прощальний вечір із Маргаритою Симоньян, яка стверджує, що вона лікується від онкологічного захворювання.

У запрошенні йдеться про те, що в Москві мав відбутися вечір прощання з пропагандисткою. Запрошення написане нібито від ім’я самої Симоньян, однак вона це заперечує. «7-9 березня в Москві буде дуже особливий і, мабуть, найпростіший для мене вечір. Приходьте, будь ласка, якщо зможете і захочете. Поговоримо, обіймемося, посміємося крізь сльози. Скажемо один одному важливе. Дякую вам за все», – йдеться у запрошенні.

У Росії хотіли влаштувати вечір прощання з журналісткою Симоньян
У Росії хотіли влаштувати вечір прощання з журналісткою Симоньян
фото: Маргарита Симоньян/Telegram

Як написала Маргарита Симоньян, це повідомлення недостовірне. «Шановні друзі, якщо ви побачите десь подібну інформацію – не ведіться, це фейк», – написала вона.

Росіяни обурилися новиною про вечір прощання із Маргаритою Симоньян
Росіяни обурилися новиною про вечір прощання із Маргаритою Симоньян
фото: скриншот Маргарита Симоньян/Telegram

До слова, у коментарях під дописом росіяни обурилися тим, як автори запрошення могли написати подібне про Симоньян. Мешканці країни-терористки вважають, що в таких людей «немає нічого святого».

Нагадаємо, російська пропагандистка Маргарита Симоньян у понеділок, 20 жовтня, розповіла, що почала курс хімієтерапії. «Сьогодні у мене починається хімієтерапія. Як я буду себе почувати і коли зможу повернутися до вас і в ефір, непередбачувано. Дякую всім, хто молиться і бажає добра. Я тільки хочу звернутися з проханням. Будь ласка, не пишіть: «Все буде добре». Коли хворів Тигран, мені писали це десятки, якщо не сотні разів на день, і кожного разу у мене здригалося серце», – писала росіянка. Згодом Маргарита Симоньян вперше показала себе без перуки після хімієтерапії.

Читайте також:

Теги: рак Маргарита Симоньян росіяни

