Мовознавець Авраменко відповів на чутки про втечу з України

Олександр Авраменко запевнив, що інформація про його виїзд з України є неправдивою

Відомий філолог розповів, чим займається під час повномасштабного вторгнення

Мовознавець та автор шкільних підручників Олександр Авраменко відповів на критику через звинувачення у втечі за кордон. Він назвав цю інформацію «неправдивою» та наголосив, що сумлінно працює над створенням навчальних комплектів для школярів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис філолога.

За словами Авраменка, 2 березня у соцмережах почали поширювати інформацію про його втечу з України після початку повномасштабної війни. Він також прокоментував запит агентства журналістських розслідувань «Сила України» до Міністерства освіти і науки, зазначивши, що звернення потрібно було подавати до Державної міграційної служби.

Як пояснив мовознавець, він та представники видавництва «Грамота» працюють над створенням повного навчального комплекту для десятого та пʼятого класів. Мова про календарно-тематичні плани, підручники, електронні додатки, зошити тощо.

«Загуглив так зване Агентство журналістських розслідувань «Сила України». Про діяльність цієї організації нічого не знайшов. Правда, є сторінка цього агентства у фейсбуці. На ній побачив кілька десятків дописів, але жодної вподобайки (ні позитивної, ні негативної) під ними немає. Це наочний матеріал про правдиву і фейкову інформацію для шкільного підручника (є така тема в програмі). Беру в роботу, щоб розвивати в учнів критичне мислення», – каже він.

Нагадаємо, нещодавно активісти звернулися до Міністерства освіти і науки України з проханням надати правову та морально-етичну оцінку діяльності філолога та автора шкільних підручників Олександра Авраменка.

Підставою для запиту став лист агентства журналістських розслідувань «Сила України», у якому йдеться про те, що Олександр Авраменко, попри обмеження для чоловіків під час воєнного стану, тривалий час перебуває за кордоном, зокрема в Іспанії. У зверненні зазначено, що філолог демонструє безпечне та заможне життя на тлі курортів, тоді як Україна «щодня живе під ракетними ударами».

Варто зазначити, що інформація про втечу Авраменка за кордон зʼявилася ще минулого року. Його зменшення активності в інформаційному просторі викликало питання, адже раніше він регулярно з’являвся в ефірах телеканалу «1+1» та активно вів свій Instagram-блог, публікуючи фото майже щодня.