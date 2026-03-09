Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Мовознавець Авраменко відповів на чутки про втечу з України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Олександр Авраменко запевнив, що інформація про його виїзд з України є неправдивою
фото: Facebook/Олександр Авраменко﻿

Відомий філолог розповів, чим займається під час повномасштабного вторгнення

Мовознавець та автор шкільних підручників Олександр Авраменко відповів на критику через звинувачення у втечі за кордон. Він назвав цю інформацію «неправдивою» та наголосив, що сумлінно працює над створенням навчальних комплектів для школярів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис філолога.

За словами Авраменка, 2 березня у соцмережах почали поширювати інформацію про його втечу з України після початку повномасштабної війни. Він також прокоментував запит агентства журналістських розслідувань «Сила України» до Міністерства освіти і науки, зазначивши, що звернення потрібно було подавати до Державної міграційної служби.

Як пояснив мовознавець, він та представники видавництва «Грамота» працюють над створенням повного навчального комплекту для десятого та пʼятого класів. Мова про календарно-тематичні плани, підручники, електронні додатки, зошити тощо.

«Загуглив так зване Агентство журналістських розслідувань «Сила України». Про діяльність цієї організації нічого не знайшов. Правда, є сторінка цього агентства у фейсбуці. На ній побачив кілька десятків дописів, але жодної вподобайки (ні позитивної, ні негативної) під ними немає. Це наочний матеріал про правдиву і фейкову інформацію для шкільного підручника (є така тема в програмі). Беру в роботу, щоб розвивати в учнів критичне мислення», – каже він.

Мовознавець Авраменко відповів на чутки про втечу з України фото 1

Нагадаємо, нещодавно активісти звернулися до Міністерства освіти і науки України з проханням надати правову та морально-етичну оцінку діяльності філолога та автора шкільних підручників Олександра Авраменка.

Підставою для запиту став лист агентства журналістських розслідувань «Сила України», у якому йдеться про те, що Олександр Авраменко, попри обмеження для чоловіків під час воєнного стану, тривалий час перебуває за кордоном, зокрема в Іспанії. У зверненні зазначено, що філолог демонструє безпечне та заможне життя на тлі курортів, тоді як Україна «щодня живе під ракетними ударами».

Варто зазначити, що інформація про втечу Авраменка за кордон зʼявилася ще минулого року. Його зменшення активності в інформаційному просторі викликало питання, адже раніше він регулярно з’являвся в ефірах телеканалу «1+1» та активно вів свій Instagram-блог, публікуючи фото майже щодня.

Читайте також:

Теги: Олександр Авраменко мовознавець

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лариса Ніцой відповіла на критику Дня письменника, який вона ініціювала
«Прилетіла граната в спину». Українці розкритикували День письменника, який ініціювала відома мовознавиця
4 березня, 17:42
Активісти звернулися до МОН України з вимогою надати їй правову і морально-етичну оцінку щодо Олександра Авраменка
Куди подівся відомий мовознавець Авраменко? Активісти звернулися до МОН
3 березня, 12:48
Він – екстрасенс, вона – …? Мовознавиця назвала правильні фемінітиви
Він – екстрасенс, вона – …? Мовознавиця назвала правильні фемінітиви
19 лютого, 10:43

Життя

Мовознавець Авраменко відповів на чутки про втечу з України
Мовознавець Авраменко відповів на чутки про втечу з України
Нардепа Мазурашу покусали собаки під час пробіжки (фото)
Нардепа Мазурашу покусали собаки під час пробіжки (фото)
Ветеран, який втратив обидві руки, малює протезами картини (фото)
Ветеран, який втратив обидві руки, малює протезами картини (фото)
«Прощання з Симоньян». Пропагандистка Путіна оголосила себе жертвою інформаційної диверсії
«Прощання з Симоньян». Пропагандистка Путіна оголосила себе жертвою інформаційної диверсії
Чим займається легендарний Кашпіровський у свої 86 (фото)
Чим займається легендарний Кашпіровський у свої 86 (фото)
Вчені визначили реальний вік нашої планети
Вчені визначили реальний вік нашої планети

Новини

ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
Сьогодні, 20:00
«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Сьогодні, 17:28
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Вчора, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Вчора, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua