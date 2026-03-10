Зеленська вперше за довгий час показалася на заході з чоловіком (фото)

Подружжя Зеленських обрало чорний дрескод для церемонії вручення

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська відвідали церемонію вручення Національної премії України імені Тараса Шевченка 2026 року. Подружжя з’явилося разом на публіці вперше за довгий час. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Олени Зеленської.

Олена Зеленська показалася на кадрах церемонії у вечірньому образі. Перша леді обрала легку зібрану зачіску із легкими локонами та доповнила свій образ сережками з перлами та чорним клатчем. Родина Зеленських надала перевагу стриманому дрескоду для заходу та обрала чорні костюми.

Олена Зеленська показался на кадрах церемонії у вечірньому образі поруч із президентом фото: скриншот Іnstagram/olenazelenska_official

Олена Зеленська обрала костюм зі спідницею та вільним піджаком. А президент одягнув свій костюм із піджаком чорного кольору. До слова, у схожому він з’являвся вдруге на зустрічі в США після непорозуміння із Дональдом Трампом у Білому домі.

Президент одягнув костюм із піджаком чорного кольору на церемонію вручення Національної премії України імені Тараса Шевченка 2026 року фото: скриншот Іnstagram/olenazelenska_official

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів про свій побут, у перші два роки повномасштабної війни фактично жив у бункері. Президент розповів, що за час повномасштабної війни жодного разу не ходив в кафе чи кіно. За його словами, у нього немає часу, аби провести сімейний день.

Також повідомлялося, Володимир Зеленський вперше за довгий час розповів про своїх дітей. Глава держави поділився тим, як виросла його 21-річна донька Олександра та згадав про 12-річного сина Кирила. За словами батька, Олександра вже молода леді, а не дитина. Проте час, коли дівчина зростала, Володимир Зеленський втратив.

До слова, Олена Зеленська розповідала, як змінилися її стосунки із чоловіком, президентом України Володимиром Зеленським після початку повномасштабної війни. За словами Олени Зеленської, вони з чоловіком змогли підтримати один одного, так як сподівалися один на одного. Зеленська зазначила, що вони з чоловіком бачаться не так часто, як їй того хотілося б, і це теж впливає на те, що їхні стосунки із чоловіком стали міцнішими.