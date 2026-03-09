Ветеран, який втратив обидві руки, малює протезами картини (фото)

Ветеран почав займатися живописом після поранення

Володимир Симанишин втратив обидві руки на фронті. Однак попри це ветеран малює картини та готує виставки своїх робіт для допомоги онкохворим дітям. Про це пише «Главком» із посиланням на Суспільне Луцьк.

Володимир Симанишин родом з Тернопільщини. Військовий долучився до Сил Спеціальних операцій добровільно у 27 років у травні 2022 року. Свій шлях у війську тернополянин починав з водія, потім розвідника, а згодом сапера.

У липні 2023 року військовий втратив обидві руки через поранення від FPV дрона. Але під час реабілітації знайшов розраду та почав писати картини. Раніше ветеран не займався живописом, нове заняття він опанував вже після поранення. Сьогодні ветеран малює картини та готує виставку, де він представить 40 своїх робіт, а отримані кошти від заходу передасть на підтримку онкохворих дітей.

Ветеран, який втратив обидві руки, малює картин на підтримку онкохворих дітей фото: Суспільне Луцьк

Володимир Симанишин зізнався що період його реабілітації був довгим. Однак подолати складнощі йому допомогло малювання. Свої картини ветеран малює завдяки протезам. «Я не можу сказати точно скільки картин я намалював, бо це, мабуть, більше 50 точно. На виставці у Луцьку буде 40 приблизно. Багато віддав на аукціони, або друзям просто, які служать, або на благодійні ярмарки, на допомогу ЗСУ, або дітям онкохворим», – розповів ветеран.

Свої картини ветеран малює завдяки протезам фото: Суспільне Луцьк

Тематика картин Володимира Симанишина різноманітна. Він малює пейзажі, події, пов'язані з його лікуванням тощо. Як розповіла керівниця благодійного фонду з «Богом в серці» Марія Бадалян, Володимир Симанишин допомагав онкохворим дітям ще до початку повномасштабного вторгнення.

