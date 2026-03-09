Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Ветеран, який втратив обидві руки, малює протезами картини (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Володимир Симанишин втратив обидві руки через поранення від FPV дрона
фото: Суспільне Луцьк

Ветеран почав займатися живописом після поранення

Володимир Симанишин втратив обидві руки на фронті. Однак попри це ветеран малює картини та готує виставки своїх робіт для допомоги онкохворим дітям. Про це пише «Главком» із посиланням на Суспільне Луцьк.

Володимир Симанишин родом з Тернопільщини. Військовий долучився до Сил Спеціальних операцій добровільно у 27 років у травні 2022 року. Свій шлях у війську тернополянин починав з водія, потім розвідника, а згодом сапера.

У липні 2023 року військовий втратив обидві руки через поранення від FPV дрона. Але під час реабілітації знайшов розраду та почав писати картини. Раніше ветеран не займався живописом, нове заняття він опанував вже після поранення. Сьогодні ветеран малює картини та готує виставку, де він представить 40 своїх робіт, а отримані кошти від заходу передасть на підтримку онкохворих дітей.

Ветеран, який втратив обидві руки, малює картин на підтримку онкохворих дітей
Ветеран, який втратив обидві руки, малює картин на підтримку онкохворих дітей
фото: Суспільне Луцьк

Володимир Симанишин зізнався що період його реабілітації був довгим. Однак подолати складнощі йому допомогло малювання. Свої картини ветеран малює завдяки протезам. «Я не можу сказати точно скільки картин я намалював, бо це, мабуть, більше 50 точно. На виставці у Луцьку буде 40 приблизно. Багато віддав на аукціони, або друзям просто, які служать, або на благодійні ярмарки, на допомогу ЗСУ, або дітям онкохворим», – розповів ветеран.

Свої картини ветеран малює завдяки протезам
Свої картини ветеран малює завдяки протезам
фото: Суспільне Луцьк

Тематика картин Володимира Симанишина різноманітна. Він малює пейзажі, події, пов'язані з його лікуванням тощо. Як розповіла керівниця благодійного фонду з «Богом в серці» Марія Бадалян, Володимир Симанишин допомагав онкохворим дітям ще до початку повномасштабного вторгнення.

До слова, 30-річний морський піхотинець Артем Кісельов із Миколаєва, який втратив обидві верхні кінцівки під час боїв на Донеччині, проходить реабілітацію у львівському Центрі «Незламні» та опановує нові способи щоденного життя. Морпіх розповів, як вчиться жити заново.

Також повідомлялося, ветеран Тарас Левкович одружився зі своєю нареченою Вікторією Опришко. Військовий втратив обидві нижні кінцівки через мінно-вибухове поранення на фронті. Та це не завадило ветерану встати з крісла колісного та зустріти свою наречену біля вівтаря й дати їй обітницю, стоячи.

Читайте також:

Теги: ветеран військові Луцьк Тернопільщина художник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Месенджер Telegram на мобільному телефоні
Блокування Telegram паралізує армію РФ на фронті?
16 лютого, 17:45
Григорій Шикула та його діти загинули під час російського удару
Загибель військового та його трьох дітей у Богодухові: що відомо про родину
11 лютого, 22:05
Українські військові демонструють найдинамічніше просування за останні майже три роки
Аналітики зафіксували найбільші здобутки ЗСУ з 2023 року: що відбувається на фронті
17 лютого, 04:34
Михайло-Віктор Сцельніков пішов на фронт добровольцем після початку повномасштабного вторгнення
ДНК-експертиза підтвердила смерть воїна Лемберґа, сина львівської письменниці
20 лютого, 16:14
Джонсон наголосив, що надмірна обережність Заходу коштувала українцям життів
Як зупинити Путіна: експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон запропонував рішення
21 лютого, 17:58
Кремль перетворює університети на інструмент мобілізації
У Росії відбувається примусова мілітаризація вишів – українська розвідка
27 лютого, 08:06
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї вижив після американо-ізраїльської атаки
Наслідки атаки на Іран: МЗС повідомило, чи вижили аятола Хаменеї та президент Пезешкіан
28 лютого, 17:35
Військових виручив чотирилапий рятівник
Кіт визволив із пастки наземний дрон та допоміг евакуювати пораненого воїна
28 лютого, 20:28
Відпустки солдатів і офіцерів скасували, а військових, які перебували поза частинами, відкликали до підрозділів
Азербайджан привів війська у бойову готовність на кордоні з Іраном
5 березня, 04:11

Життя

Ветеран, який втратив обидві руки, малює протезами картини (фото)
Ветеран, який втратив обидві руки, малює протезами картини (фото)
«Прощання з Симоньян». Пропагандистка Путіна оголосила себе жертвою інформаційної диверсії
«Прощання з Симоньян». Пропагандистка Путіна оголосила себе жертвою інформаційної диверсії
Чим займається легендарний Кашпіровський у свої 86 (фото)
Чим займається легендарний Кашпіровський у свої 86 (фото)
Вчені визначили реальний вік нашої планети
Вчені визначили реальний вік нашої планети
«Були разом більше трьох років». Донька Фаріон розповіла про останнє кохання мами
«Були разом більше трьох років». Донька Фаріон розповіла про останнє кохання мами
Українка назвала несподівані мінуси життя у Португалії
Українка назвала несподівані мінуси життя у Португалії

Новини

«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Сьогодні, 17:28
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Вчора, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Вчора, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
7 березня, 16:18

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua