Король Чарльз ІІІ готується добровільно передати корону принцу Вільяму – ЗМІ

Британський журналіст назвав причини передачі британської корони принцу Вільяму ще за життя Чарльза ІІІ

Чарльз III може передати корону своєму спадкоємцю принцу Вільяму, ще за життя. Як пише британський журналіст Роб Шутер, в оточенні королівської родини подібні чутки поширюють дедалі частіше. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на замітку журналіста.

За словами журналіста, жодного публічного оголошення, конституційного внеску чи підтвердження від палацу про подібні зміни в королівській родині не було. Втім чутки про це стають голоснішими, про це говорять у близькому оточенні корони.

Здоров’я короля Чарльза ІІІ

Як стверджує один із придворних, здоров’я короля Чарльза є головним поясненням передачі престолу принцу Вільяму ще за життя його батька. Водночас король не залишить престол, наче його до цього змусили, або тиснуть на нього. Адже Чарльз ІІІ чекав на цю роль десятиліттями.

До слова, у лютому 2024 року Чарльзу ІІІ діагностували рак. Через це принц Вільям узяв на себе більшу частину обов’язків свого батька. Принц Уельський усе частіше з’являється на важливих заходах та різноманітних зустрічах. Через це принца почали сприймати, як короля Великої Британії, адже він уже частково виконує обов’язки монарха, але без титулу. «Його постійна присутність на публіці, дипломатичні зобов’язання і твердий підхід до сімейних відносин непомітно підкріпили це сприйняття», – зазначає Роб Шутер.

За словами наближеного до королівської родини, принц Вільям уже готується до престолу: «У певному сенсі він уже неофіційно король. Інституція емоційно готується до цього, навіть якщо формальні процедури ще не завершені».

Скандал навколо принца Ендрю

Ще однією причиною передачі престолу принцу Вільяму є криза в королівській родині через скандал навколо принца Ендрю, що фігуруює у файлах злочинця Джеффрі Епштейна. «Чарльз не дозволить, щоб це виглядало, ніби його змусили піти. Він чекав на цю роль усе життя. І коли він відступить, це буде виключно його рішення», – зазначає інсайдер із палацу.

Нагадаємо, 5 лютого 2024 року пресслужба Букінгемського палацу повідомила, що лікарі виявили у Чарльза III рак під час обстеження після операції через збільшення передміхурової залози. Король вже почав проходити регулярне лікування, але йому довелося на якийсь час відмовитися від публічних обов'язків.

Також повідомлялося, король Великої Британії Чарльз III був ненадовго госпіталізований після побічної реакції на лікування раку. Монарх повернувся до своєї лондонської резиденції Кларенс-гаус, однак його заплановані публічні заходи на п’ятницю скасовано з перестороги.