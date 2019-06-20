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    Жизнь

    На аукционе продали револьвер, из которого застрелился Ван Гог

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    Фото: AuctionArt/Drouot - На аукционе продали револьвер, из которого застрелился Ван Гог
    Фото: AuctionArt/Drouot

    Ряд исследователей сомневается в подлинности оружия

    Оружие, с помощью которого художник Винсент Ван Гог, предположительно, нанес себе смертельное ранение, продано на аукционе Drouot в Париже за €162 500 (это более 11 миллионов рублей). Об этом сообщает BBC.

    Ржавый револьвер был приобретен неизвестным частным коллекционером по телефону. Отмечается, что предмет продали по цене почти в три раза больше, чем ожидалось.

    Имя продавца также не раскрывается. The Art Newspaper пишет, что оружие на торги могла выставить Режин Таглиана, чьи родители в 1952 году купили дом, где провел последние недели жизни Ван Гог.

    27 июля 1890 года голландский живописец вышел в поле Овер-сюр-Уаза, деревни в нескольких милях к северу от Парижа, и выстрелил себе в грудь. Карманный револьвер не обладал большой мощностью, поэтому художник умирал от полученного ранения несколько дней.

    Вероятно, именно этот револьвер обнаружил фермер в поле в 1965 году. По мнению исследователей, револьвер пролежал в земле от 50 до 80 лет. Впоследствии оружие хранилось в музее Ван Гога в Амстердаме.

    На то, что это и есть орудие самоубийства, указывают многие детали: калибр, год выпуска и место, где его нашли. Однако сомнения в подлинности оружия все еще существуют.

     

    Джерело: Esquire

    оружие
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