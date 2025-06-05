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На Донеччині знайдено пташине гніздо з оптоволокна дронів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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птахи використали оптоволокно під власні потреби
фото: «Азов»

Птахи вміло поєднали природні та штучні матеріали.

На Торецькому напрямку військові 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» виявили незвичайне пташине гніздо. Його було збудовано не лише з гілок, а й з використаного оптоволоконного кабелю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сторінку «Азова».

У повідомленні йдеться про те, що птахи першими за людей використали кілометри використаного оптоволокна під власні потреби. 

«Одне з покинутих гнізд знайшли бійці батальйону сил підтримки 12-ої бригади «Азов» на Торецькому напрямку. Птахи змішали природний і штучний матеріали. Це лише один з десятків проявів того, як природа виживає у полум’ї війни. Між сотнями дронів, штурмів, обстрілів і кілометрів випаленої землі», – пишуть на сторінці бригади.

Раніше ми писали, що бійці 12 бригади спеціального призначення «Азов» взяли в полон трьох російських солдатів на Торецькому напрямку. Як інформує «Главком», про це повідомляє пресслужба підрозділу.

«Штурмові групи росіян застосовують все, що має два колеса і їде вперед. Після таких атак більшість окупантів «відпочиває» на полі бою разом зі своєю знищеною технікою», – пояснюють азовці.

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій ЗСУ звітують про продовження виконання завдань у Курській області РФ та взяття в полон російських військових.

Українські воїни захопили в полон окупанта родом з Узбекистану. Чоловікові, як й іншим іноземцям, пообіцяли громадянство РФ, якщо він підпише контракт та буде воювати на стороні Росії.

До слова, бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ» Сухопутних військ ЗСУ в Торецьку взяли в полон африканського найманця. Найманець розповів, що навчався у РФ два роки, а згодом пішов воювати, щоб заробити гроші для переїзду в Європу.

Теги: Азов військові птахи природа

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Життя

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