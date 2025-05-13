Білецький назвав складові ефективного командування

Після Азову і Третьої штурмової, Білецький формує Третій армійський корпус

Командир Третього армійського корпусу (АК) Андрій Білецький в інтервʼю NV назвав складові успішного управління військовим підрозділом. На цих принципах побудована Третя штурмова бригада, нині він масштабує їх у Третьому АК.

Командність – узгодженість дій і здатність працювати як єдине ціле. На думку Білецького, у сучасній війні важливо, щоб підрозділи не були атомізовані, а взаємодіяли як гармонійний оркестр.

«Формується команда однодумців, яка не чекає наказів зверху, а відчуває задум командира, мислить разом із ним. Американці зараз називають це «team of teams» – команда команд. І це, я вважаю, найбільший виклик військового лідерства сьогодні», – сказав комкор.

Ініціативність – у Третій штурмовій бригаді більшість тактичних і технічних новацій не «спускаються згори», а йдуть знизу – від командирів взводів, рот, окремих бійців. Щоб така ініціатива була, особовий склад має відчувати, що йому довіряють, його думку чують і підтримують.

Саморозвиток – на війні безперервне навчання, здатність адаптуватися є критерієм виживання. Це критично важливо у командній ланці: командир, який не вдосконалюється, стає гальмом розвитку свого підрозділу.

«Роби як я» – командир не може вимагати того, чого не демонструє особисто. «Якщо я вимагаю ініціативи – я повинен її проявляти. Якщо наполягаю на дисципліні – маю бути прикладом у дрібницях»,– пояснив командир корпусу.

Він також розповів, що найбільше цінує в побратимах внутрішній запал: «Коли бачиш, що людина горить справою – буде шукати нові шляхи, ризикувати, тягнути інших за собою. А от інертність, апатія, звичка «відбувати» – для мене це неприйнятно. Особливо на командних посадах. Я не тримаю таких людей».

Такі принципи військового управління Білецький сповідував у часи командування «Азовом», Третьою штурмовою бригадою, а нині переносить їх у Третій АК. Нині у новому зʼєднання завершено створення командної вертикалі, формують так звані корпусні комплекти.

Бойовим ядром стануть пʼять бригад, у корпус увійдуть і підрозділи спеціального призначення – БПЛА, розвідка, логістика, медицина, зв’язок. За оцінкою Білецького, новоутворений Третій корпус є одним з найшвидших у цих трансформаціях в межах усіх ЗСУ.