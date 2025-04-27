Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Спецпризначенці показали деталі нової операції на Курщині

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Спецпризначенці показали деталі нової операції на Курщині
У результаті спецоперації бійці ССО також змусили двох російських військових здатися в полон
фото з відкритих джерел

Група 73-го центру ССО на Курщині знищила цілу групу військ противника під час спеціальних дій

Сили спеціальних операцій ЗСУ звітують про продовження виконання завдань у Курській області РФ та взяття в полон російських військових. Як інформує «Главком», відповідне відео оприлюднила пресслужба ССО

«Поки голова генштабу ЗС РФ Герасімов звітує про «звільнення» Курської області від Сил безпеки та оборони України, оператори 73-го центру Сил спеціальних операцій ЗСУ продовжують успішно виконувати задачі в цьому регіоні. Лише за вчора група 73-го центру ССО на Курщині знищила цілу групу військ противника під час спеціальних дій... Працюємо далі!», – сказано у дописі.

Зазначається, що в результаті спецоперації бійці ССО також змусили двох російських військових здатися в полон. Вказано, що одного військовополоненого воїни ССО евакуювали в безпечне місце на ношах, а інший шкутильгав самотужки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська продовжують активні захисні дії на території Курської та Бєлгородської областей РФ. 

Раніше начальник Генерального штабу Збройних сил Росії Валерій Герасімов відрапортував президенту РФ Володимиру Путіну про нібито завершення операції зі «звільнення Курської області». За словами Герасімова, останній населений пункт регіону був «звільнений» від українських військових.

Однак Генштаб зазначив, що повідомлення представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності.

«Оборонна операція Сил оборони України у визначених районах на Курщині триває. Оперативна обстановка складна, але наші підрозділи продовжують утримувати визначені позиції та виконують завдання за призначенням, при цьому завдають противнику ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї, застосовують у тому числі тактику активної оборони», – сказано у повідомленні Генштабу.

Читайте також:

Теги: війна полон Курщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна дронів на полі бою, а в Україні частково зупинене навчання операторів БпЛА
Війна дронів на полі бою, а в Україні частково зупинене навчання операторів БпЛА
22 квiтня, 10:52
Найбільша масована атака наших дронів за два тижні
Підсумки ночі. Наймасованіший дроновий удар по Росії за останні два тижні
9 квiтня, 09:52
Ворог атакував Броварський район
Уночі Росія атакувала Київщину: загорівся автосалон, є поранені (фото)
4 квiтня, 07:41
Заступник міністра окреслив ключові напрями, за якими Сили оборони потребують допомоги
Україна пропонує партнерам тестувати їх зброю та технології на полі бою
8 квiтня, 20:00
Росіяни продовжують здійснювати обстріли по прикордонню Сумщини
Інтенсивність штурмів росіян зросла на 30%. Влада повідомила про ситуацію на Сумщині
11 квiтня, 06:27
За словами родини, Дмитро був людиною великого серця
Був «ходячою енциклопедією» і любив співати. Згадаймо Дмитра Мелентьєва
12 квiтня, 09:00
На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника
Карта бойових дій в Україні станом на 18 квітня 2025 року
18 квiтня, 08:16
Трамп озвучив, на що Росія готова піти для наближення миру
Трамп озвучив, на що Росія готова піти для наближення миру
24 квiтня, 21:50
Раніше Росія участі північнокорейців у війні не визнавала, лише казала про «посилення співпраці» з КНДР
Росія офіційно визнала участь військових КНДР у війні проти України
Вчора, 15:57

Події в Україні

Спецпризначенці показали деталі нової операції на Курщині
Спецпризначенці показали деталі нової операції на Курщині
Рубіо зробив заяву про завершення війни в Україні
Рубіо зробив заяву про завершення війни в Україні
Зеленський заявив про продовження операції у Курській і Бєлгородській областях
Зеленський заявив про продовження операції у Курській і Бєлгородській областях
Збили 11 ракет за дві хвилини: Герой України розповів, як захищає небо
Збили 11 ракет за дві хвилини: Герой України розповів, як захищає небо
Генерал розповів, скільки територій Україна контролює у Курській області
Генерал розповів, скільки територій Україна контролює у Курській області
У Криму зафіксовано чотири землетруси за день
У Криму зафіксовано чотири землетруси за день

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
208K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 квітня: ситуація на фронті
76K
Лишився без рук та ніг. Російський чемпіон світу з карате повернувся з України (фото)
75K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 квітня 2025
61K
Чотириразовий олімпійський чемпіон заявив, що хоче «зробити Хіросіму» з частини України
58K
У Луцьку люди виступили проти перейменування вулиці на честь загиблого Героя України
26K
Обшуки у будинку нової дружини Коболєва: слідчі вилучили iPad сина

Новини

27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
26 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:01
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 квiтня, 00:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 квiтня, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
23 квiтня, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
23 квiтня, 15:55

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua