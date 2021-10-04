Дух захватывает! Работы этих талантливых архитекторов превзошли все ожидания (фото)

Подборка сооружений, захватывающие дух

Во всем мире в городской среде живут более четырех миллиардов человек. Согласно прогнозам, к 2050 году более 2/3 населения нашей планеты будут жить в городах, именно поэтому от работы архитекторов зависит будущее огромного количества людей.

Мы уже писали о том, что случается, когда за проектирование зданий берется горе-работник. В этом же материале мы собрали настоящие шедевры инженерной мысли, которые заставят вас ахнуть от красоты и удивления.

Ранее «Скотч» сообщал, что доктор Комаровский рассказал, что мешает украинцам вести нормальную интимную жизнь.

Так, в рубрику «Запитай у Комаровського» поступил вполне конкретный вопрос: «Мой муж смотрит телевизор до двух часов ночи. Как это влияет на здоровье спящего ребенка?». Кандидат медицинских наук объяснил, что телевизор не представляет опасности для детей, если они сами не говорят родителям: «Я не могу заснуть».

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