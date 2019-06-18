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    Жизнь

    На самом интересном месте: У Карди Би во время выступления треснул костюм

    • Розсилка
    Карди Би - На самом интересном месте: У Карди Би во время выступления треснул костюм
    Карди Би

    Сложное обстоятельство певицу не смутило

    Похоже, «черная полоса» началась в жизни звезды хип-хопа Карди Би. Неудачи и неприятные нелепости преследуют певицу в последнее время одна за другой.

    Еще на днях Карди жаловалась на неудачную пластику, зарекаясь когда-либо ложиться под нож хирурга, из-за того, что процедуры сказываются весьма болезненно на ее здоровье. У девушки опухают ноги и живот, а значит, она не может выступать, следовательно, теряет большие деньги.

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    На самом интересном месте: У Карди Би во время выступления треснул костюм
    На самом интересном месте: У Карди Би во время выступления треснул костюм
    На самом интересном месте: У Карди Би во время выступления треснул костюм
    На самом интересном месте: У Карди Би во время выступления треснул костюм
    На самом интересном месте: У Карди Би во время выступления треснул костюм
    На самом интересном месте: У Карди Би во время выступления треснул костюм
    На самом интересном месте: У Карди Би во время выступления треснул костюм
    На самом интересном месте: У Карди Би во время выступления треснул костюм
    На самом интересном месте: У Карди Би во время выступления треснул костюм
    На самом интересном месте: У Карди Би во время выступления треснул костюм
    На самом интересном месте: У Карди Би во время выступления треснул костюм
    На самом интересном месте: У Карди Би во время выступления треснул костюм
    На самом интересном месте: У Карди Би во время выступления треснул костюм
    На самом интересном месте: У Карди Би во время выступления треснул костюм

    Но вот звезда вышла на сцену, как с ней произошел еще один случай со знаком «минус» – во время выступления у нее порвался комбинезон, пишет Daily Mail. Забавный случай произошел в США на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival. Когда звезда повернулась спиной к публике, костюм предательски треснул прямо на ягодицах. Впрочем, артистка не растерялась – она переоделась в белый халат и продолжила номер.

     

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