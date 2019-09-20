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    Жизнь

    Надя Дорофеева кардинально сменила имидж

    • Розсилка
    <p>Надя Дорофеева</p> <p>instagram.com/nadyadorofeeva/</p> - Надя Дорофеева кардинально сменила имидж

    Надя Дорофеева

    instagram.com/nadyadorofeeva/

    Поп-звезда порадовала поклонников новым образом

    Украинская певица Надя Дорофеева поделилась снимком, на котором запечатлена в профиль в водолазке телесного цвета. Яркий макияж с тенями цвета электрик, длинные кукольные ресницы, челка и синие пряди в волосах довершили дерзкий образ артистки.

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    Надя Дорофеева кардинально сменила имидж
    Надя Дорофеева кардинально сменила имидж
    Надя Дорофеева кардинально сменила имидж
    Надя Дорофеева кардинально сменила имидж
    Надя Дорофеева кардинально сменила имидж
    Надя Дорофеева кардинально сменила имидж
    Надя Дорофеева кардинально сменила имидж
    Надя Дорофеева кардинально сменила имидж
    Надя Дорофеева кардинально сменила имидж
    Надя Дорофеева кардинально сменила имидж
    Надя Дорофеева кардинально сменила имидж
    Надя Дорофеева кардинально сменила имидж
    Надя Дорофеева кардинально сменила имидж
    Надя Дорофеева кардинально сменила имидж
    Надя Дорофеева кардинально сменила имидж
    Надя Дорофеева кардинально сменила имидж
    Надя Дорофеева кардинально сменила имидж
    Надя Дорофеева кардинально сменила имидж
    Надя Дорофеева кардинально сменила имидж
    Надя Дорофеева кардинально сменила имидж
    Надя Дорофеева кардинально сменила имидж
    Надя Дорофеева кардинально сменила имидж
    Надя Дорофеева кардинально сменила имидж
    Надя Дорофеева кардинально сменила имидж
    Надя Дорофеева кардинально сменила имидж
    Надя Дорофеева кардинально сменила имидж
    Надя Дорофеева кардинально сменила имидж

    «Vislovo приближается…» - подписала фото участница группы «Время и Стекло»

    Поклонники пришли в восторг от таких новостей, но еще больше их обрадовало перевоплощение Нади. Они буквально обрушились на девушку с комплиментами. Некоторые фолловеры даже сравнили певицу с героиней фильма «50 оттенков серого» Анастейшей.

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