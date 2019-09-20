Надя Дорофеева кардинально сменила имидж
Надя Дорофеева
instagram.com/nadyadorofeeva/
Поп-звезда порадовала поклонников новым образом
Украинская певица Надя Дорофеева поделилась снимком, на котором запечатлена в профиль в водолазке телесного цвета. Яркий макияж с тенями цвета электрик, длинные кукольные ресницы, челка и синие пряди в волосах довершили дерзкий образ артистки.
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Поклонники пришли в восторг от таких новостей, но еще больше их обрадовало перевоплощение Нади. Они буквально обрушились на девушку с комплиментами. Некоторые фолловеры даже сравнили певицу с героиней фильма «50 оттенков серого» Анастейшей.