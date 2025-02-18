Найдовший шлюб у світі: подружжя з Бразилії встановило рекорд

Пара познайомилась в 1936 році. Секретом щасливого союзу 105-річний Маноел і 101-річна Марія називають кохання

Бразильське подружжя встановило світовий рекорд за тривалістю шлюбу, проживши разом 84 роки та 77 днів. Секретом щасливого союзу вони називають кохання. За цей час пара виховала 13 дітей, а їхня родина зросла до 55 онуків, 54 правнуків та 12 праправнуків. Про це пише Telegrafi.

105-річний Маноел і 101-річна Марія увійшли до Книги рекордів Гіннесса як пара, що найдовше прожила в шлюбі.

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«105-річний Маноель Анджелім Діно та 101-річна Марія де Соуза Діно отримали це звання, коли Книга рекордів Гіннесса та веб-сайт LongeviQuest, який відстежує дані про довгожителів і супер-столітніх, підтвердили, що станом на День святого Валентина вони були одружені 84 роки та 77 днів», – йдеться у статті. Пара познайомилась в 1936 році і одружився в каплиці Боа Вентура в Сеарі, Бразилія, в 1940 році.

Подружжя виховало 13 дітей, зараз має 55 онуків, 54 правнуків і 12 праправнуків. Попередній найдовший шлюб у світі тривав 88 років і 349 днів. Девід Джейкоб Гіллер і Сара Деві Гіллер одружилися в 1809 році в Канаді.

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