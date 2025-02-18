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Найдовший шлюб у світі: подружжя з Бразилії встановило рекорд

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Подружжя виховало 13 дітей
фото із відкритих джерел

Пара познайомилась в 1936 році. Секретом щасливого союзу 105-річний Маноел і 101-річна Марія називають кохання

Бразильське подружжя встановило світовий рекорд за тривалістю шлюбу, проживши разом 84 роки та 77 днів. Секретом щасливого союзу вони називають кохання. За цей час пара виховала 13 дітей, а їхня родина зросла до 55 онуків, 54 правнуків та 12 праправнуків. Про це пише Telegrafi.

105-річний Маноел і 101-річна Марія увійшли до Книги рекордів Гіннесса як пара, що найдовше прожила в шлюбі.

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Допис, поширений LongeviQuest (@longeviquest)

«105-річний Маноель Анджелім Діно та 101-річна Марія де Соуза Діно отримали це звання, коли Книга рекордів Гіннесса та веб-сайт LongeviQuest, який відстежує дані про довгожителів і супер-столітніх, підтвердили, що станом на День святого Валентина вони були одружені 84 роки та 77 днів», – йдеться у статті. Пара познайомилась в 1936 році і одружився в каплиці Боа Вентура в Сеарі, Бразилія, в 1940 році.

Подружжя виховало 13 дітей, зараз має 55 онуків, 54 правнуків і 12 праправнуків. Попередній найдовший шлюб у світі тривав 88 років і 349 днів. Девід Джейкоб Гіллер і Сара Деві Гіллер одружилися в 1809 році в Канаді.

Нагадаємо, померла Томіко Ітоока, 116-річна жителька Японії, яка вважалася найстаршою людиною на планеті

ДжоКлета Вілсон, якій виповнилося 100 років, продовжує працювати і почувається енергійною. З її слів, саме повернення до активної діяльності допомогло їй зберегти життєвий тонус. Жінка впевнена, що зберегти активність та здоров'я до ста років їй дозволила постійна зайнятість, робота та соціалізація. 

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Теги: Книга рекордов Гиннесса соціум рекорд Бразилія книги

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