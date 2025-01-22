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Субтропічний Новий Орлеан накрив потужний сніговий шторм

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Субтропічний Новий Орлеан накрив потужний сніговий шторм
Потужний снігопад став неочікуваним для американців
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Новий Орлеан у вівторок опинився у полоні зимового снігового шторму, але деякі люди зраділи такій погоді 

Американський штат Новий Орлеан, що розташований у субтропіках, накрив справжній зимовий шторм. Про це повідомляє Fox Weather.

Сильний шторм перетворив Новий Орлеан на снігове місто. Рекордна снігова буря покрила пальми снігом», – йдеться у повідомленні. Згідно з інформацією, 21 січня на території штату випала рекордна кількість опадів у вигляді снігу за всю його історію – 4 дюйми (понад 10 см).

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Попереднє досягнення було встановлено понад 60 років тому, коли висота снігового покриву склала 2.7 дюйми (близько 7 см). Новий Орлеан уже навіть побив рекорд, встановлений 31 грудня 1963 року, за загальною кількістю снігу до полудня, коли в Міжнародному аеропорту імені Луї Армстронга випало аж 10 сантиметрів опадів.

Влада попросила мешканців по можливості залишатися вдома, а також оголосила про закриття частини транспортних магістралей. Внаслідок снігопаду та холодів, невластивих цій місцевості, Національна метеорологічна служба випустила перше в історії попередження про снігову бурю для південного заходу Луїзіани та південного сходу Техасу.

На початку січня CNN повідомляв, що десятки мільйонів американців у низці штатів центральної та східної частини США перебувають під загрозою через потужний буран. Під загрозою значної зимової бурі перебувають 62 мільйони громадян США. Погодне явище може завдати «найбільшого удару» з тих, що були цього сезону, підкреслив телеканал.

Нагадаємо, 7 січня щонайменше чотири людини стали жертвами потужної снігової бурі, яка накрила більшу частину Сполучених Штатів. 

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Теги: США рекорд снігопад місто шторм погода

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