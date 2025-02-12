100-річна американка, яка досі працює, назвала секрети свого довголіття

Маючи життя, наповнене рухом, творчістю та оптимізмом, ДжоКлета Вілсон залюбки ділиться своїми простими, але глибокими порадами, як прожити довге повноцінне життя

ДжоКлета Вілсон, якій виповнилося 100 років, продовжує працювати і почувається енергійною. З її слів, саме повернення до активної діяльності допомогло їй зберегти життєвий тонус. Жінка впевнена, що зберегти активність та здоров'я до ста років їй дозволила постійна зайнятість, робота та соціалізація. Про це пише Today.

«ДжоКлета Вілсон руйнує вікові стереотипи, продовжує працювати і сама їздить на роботу в Луїсвілл, штат Кентуккі. Її шлях – від професійної танцівниці та власника бізнесу до найстаршої працівниці Home Depot у США – це шлях стійкості», – пише видання.

Поради, які допомагають довгожительці зберігати бадьорість

Спілкування

Одна з головних причин, з якої Вілсон вирішила знову вийти на роботу у 98 років, – бажання бути серед людей. Вона влаштувалася в супермаркет Home Depot, де і зараз працює кілька разів на тиждень, починаючи зміну о 6-й ранку.

Коли їй виповнилося 100 років, вона організувала свято, запросивши 80 гостей та двох піаністів. На її думку, активна соціальна взаємодія допомагає залишатися молодою душею.

Рух та танці

Танці супроводжують ДжоКлет все життя. Мандруючи світом, вона завжди знаходила можливість танцювати. Ця навичка навчила її не тільки отримувати радість від руху, а й стежити за поставою. Навіть зараз вона регулярно тренує свою поставу, стоячи біля стіни.

Розвиток творчих здібностей

Окрім танців, Вілсон захопилася музикою. У 90 років вона купила фортепіано та самостійно навчилася грати. За кілька років їй вдалося виступити на сцені місцевого театру. Вона вважає, що творчість допомагає зберігати ясність розуму та приносить радість.

Харчування

Після того, як їй поставили діагноз рак, ДжоКлета приділяє особливу увагу здоровому харчуванню. Насамперед вона обмежує споживання цукру. Однак повністю відмовляти собі в задоволеннях не вважає за потрібне – у її морозильнику завжди є шоколадний торт, і іноді вона дозволяє собі невеликий шматочок. «Я волію готувати вдома і отримувати задоволення від процесу» , – зізнається Вілсон.

Не зациклюйтесь на дрібницях

Одним із головних принципів довгожительки є здатність зберігати спокій у будь-якій ситуації.

«Я завжди говорю: не переживайте через дрібниці. Не дозволяйте злості керувати вашим життям. Гнів забирає занадто багато енергії. Набагато легше мислити позитивно, ніж негативно, і це вимагає менше зусиль», – ділиться своїм життєвим кредо Вілсон.

Активність, творчість, здорове харчування та вміння радіти життю – саме ці звички допомагають їй зберігати енергію та оптимізм навіть у 100 років.

Нагадаємо, у Японії померла жінка, яка була визнана Книгою рекордів Гіннесса найстарішою людиною, яка живе у світі. Томіко Ітоока пішла з життя у віці 116 років. Народилася 23 травня 1908 року в Осаці, останні роки проживала в будинку престарілих.