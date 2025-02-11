Кількість шлюбів у Китаї впала до мінімуму за майже пів століття

South China Morning Post: кількість шлюбів у Китаї в 2024 році впала до мінімуму за останні 45 років

Кількість зареєстрованих шлюбів у Китаї в 2024 році впала до рекордного мінімуму за 45 років. Про це пише South China Morning Post з посиланням на Міністерство цивільних справ КНР. Минулого року було укладено 6,1 млн. шлюбів, що стало найнижчим показником з 1980 року, коли одружилися 7,2 млн. пар.

Порівняно з 2023 роком зниження становило 20,5%, а кількість розлучень зросла на 1,1% до 2,82 млн. Незалежний демограф Хе Яфу заявив, що через зниження кількості шлюбів продовжить падати рівень народжуваності, тому що майже всі діти народжуються у одружених пар.

При цьому у 2024 році було зафіксовано невеликий приріст народжуваності вперше за сім років – кількість новонароджених дітей досягла 9,54 млн. порівняно з 9,02 млн. у 2023 році. Деякі експерти вважають, що причина у традиціях. Рік Дракона за китайським календарем вважається сприятливим, і деякі пари відклали зачаття до 2024 року, щоб народити дитинча дракона.

Нагадаємо, чисельність населення Китаю у 2024 році скоротилася на 1,39 млн осіб. Про це повідомило Державне статистичне управління КНР. Нині у країні живе понад 1,4 млрд жителів.

За даними статистичного управління, у КНР за рік народилося 9,54 млн, а померло 10,93 млн. Також наголошується, що чоловіче населення країни становило понад 719 млн осіб, а жіноче – понад 689 млн осіб. Крім того, частка міських жителів зросла на 1,1% (до 943,5 млн осіб), а сільських зменшилася на 2,5% (до 464 млн).