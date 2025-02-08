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Куди сходити в Києві протягом 10-16 лютого: дайджест культурних подій

Ірина Міллер
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Куди сходити в Києві протягом 10-16 лютого: дайджест культурних подій
Виставка у Музеї окупації Києва
фото: Мухей окупації Києва, Facebook

У Музеї української діаспори до 31 грудня працює постійно діюча виставка «Наш Сікорський»

Протягом тижня з 10 по16 лютого у Києві заплановано багато мистецьких заходів – киян та гостей міста запрошують їх відвідати. Серед іншого, до Дня закоханих Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра пропонує відвідати виставу «Ідеальна пара», а Київський муніципальний академічний театр опери та балету – концерт із циклу «Джаз в Укритті» «Love is…».

До вашої уваги перелік мистецьких подій, які відбудуться у Києві із 10 по 16 лютого. 

Зміст

Театри 

Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:

  • 11 лютого – вистава «Альбатроси». Смішні та красиві історії про кохання і космос;
  • 12 лютого – вистава «37 листівок». Драмеді;
  • 13 лютого – вистава «Намалюй мені літак». Життя між двома польотами;
  • 14 лютого – вистава «Легенди Києва». Бувальщини;
  • 14 лютого – вистава «Ідеальна пара». Відбудеться в Міжнародному центрі культури і мистецтв до Дня закоханих. Пікантна комедія;
  • 15 лютого – вистава «Копи проти Равликів». Гостра соціальна сатира-розслідування на злобу дня вчорашнього;
  • 15 лютого – вистава «HA*L*T». За реальними подіями та трагедією Шекспіра;
  • 16 лютого – вистава «Котигорошко». Казка;
  • 16 лютого – вистава «Син». Драма;
  • 16 лютого – вистава «Жіноча логіка». Комедія.

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:

  • 15 лютого – вистава «Був собі Пес», пастораль.

Дитячий простір «У світі казок»

  • 12 лютого – вистава «Була у зайчика хатинка…», музична казка;
  • 15 лютого – вистава «Обережно, Незнайомець!», інтерактивна казка для найменших.

Київський національний академічний театр оперети:

  • 12 лютого – «Сорочинський ярмарок»;
  • 14 лютого – «Музика сердець»;
  • 15 лютого – «Летюча миша»;
  • 16 лютого – «Скрипаль на даху».

Київський академічний театр «Колесо»:

  • 11, 12 лютого – вистава «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»;
  • 13, 14 лютого – бродвейська комедія «Примадонни»;
  • 15 лютого – вистава актора Петра Миронова «Врубель»;
  • 15, 16 лютого – спільний проєкт Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша та театру «Колесо» – лірична комедія «Надвечір’я з рок-н-ролом»;
  • 16 лютого – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.-П.».

Київський академічний театр на Печерську:

  • 11, 12 лютого – «Пеппі», казка для сімейного перегляду;
  • 13 лютого – «Покоління пепсі», поетично-фантастичний трилер початку нульових;
  • 15 лютого – «Твій хтось», листи, щоденники та твори Лесі Українки;
  • 16 лютого – «Наталка Полтавка.doc», етноутопія.

Київський муніципальний академічний театр опери та балету:

  • 14 лютого – концерт із циклу «Джаз в Укритті» «Love is…» («Кохання це…»);
  • 16 лютого – музичні класики для дітей та їхніх батьків «Балетна абетка».

Київський академічний театр «Берегиня»:

  • 13 лютого – фольклорний батл «Скидай сандалі»; 
  • 14 лютого – музична комедія «Коханий нелюб»;
  • 15 лютого – битви гарему «Роксолана. Сходження зірки»;
  • 16 лютого – ексцентрично-музична комедія по-гуцульськи «Гуцулка Ксеня».

Київський академічний театр ляльок: 

  • 13 лютого – казка на дві дії «Пітер Пен»;
  • 14 лютого – «Попелюшка»;
  • 15 лютого – «Солом’яний Бичок»;
  • 15 лютого – «Енеїда».

Київський академічний театр «Золоті ворота»:

  • 11, 12 лютого – вистава, майже епічна комедія «Кортес»;
  • 13 лютого – вистава, казка для дорослих в епоху постправди «Крихітка Цахес»;
  • 14 лютого – вистава, правда або дія «Величне століття. Веселе». Прем’єра;
  • 15 лютого – вистава, якщо б квіти могли говорити «Люби мене не покинь»;
  • 16 лютого – вистава, життєва комедія «Бери од жизні всьо».

Музеї

Музей Майдану:

  • до 28 березня – виставка «Із полум’я зродились» у Державному політехнічному музеї імені Бориса Патона при НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»;
  • 15 лютого – екскурсія-маршрут «Хроніка подій».

Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва:

  • 12 лютого – відкриття першої ретроспективної виставки Любові Панченко «Всесвіт Любові». Виставка триватиме до 1 червня;
  • до 2 березня – виставка «Архетип Українського Героя»;
  • до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;
  • до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;
  • протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;
  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;
  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;
  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:

  • до 31 грудня – виставка «Свої/Чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
  • 14 лютого – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/Чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
  • 15 лютого – «Кавові історії Грушевських», імпреза в салоні Дому Грушевських;
  • 16 лютого – «Баран-баран-буц»: онлайн-майстер-клас із забавлянок для дітей до 2 років за працями Марка Грушевського та його послідовників;
  • до 28 лютого – виставка «Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)».

Музей української діаспори:

  • до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;
  • до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;
  • 13 лютого – концерт артистів Національної філармонії України «Лесині пісні».

Музей шістдесятництва:

  • до 28 лютого – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);
  • до 31 грудня – виставка «Українські обличчя зони»;
  • до 25 лютого – виставка «Говори про мене гарно», присвячена Тетяні та Вікторії Цимбал.

Музей окупації Києва:

  • до 28 лютого – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть»;
  • до 25 лютого – фотовиставка «Дні пам’яті героїв Іловайської битви 2014»;
  • 15 лютого – концерт до Дня закоханих;
  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад».

Музей Шолом-Алейхема:

  • до 17 лютого – виставка творів учасників Всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків «Українсько-Єврейська зустріч: Ми з України-2025» та нагородження переможців конкурсу;
  • щосуботи – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

Музей «Садиба на Кудрявці»:

  • 15 лютого – лекція В. Станової «Київ у коханні»;
  • до 28 лютого – виставка «Tempo Primo».

Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г. Тичини:

  • 11–28 лютого – фондова виставка «Галопом по Європі»;
  • 13 лютого – музейний лекторій «Подорож Павла Тичини в Європу в 1925 р.»;
  • 15, 16 лютого – концерт Національної філармонії України;
  • до 28 лютого – виставка Ellen Orro.

Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе в м. Києві:

  • до 20 лютого – фотовиставка «Проєкт Андрія Котлярчука»;
  • до 20 лютого – фотовиставка «Автомат і гітара».

Національний музей декоративного мистецтва України:

  • до 28 лютого – художньо-документальна виставка «70: вчора, сьогодні, завтра» до 70-річчя утворення музею;
  • до 28 лютого – виставка «Марія Примаченко. Невідоме» (твори 1930–1940-х рр. із колекції музею) та робота першої віртуальної галереї творів художниці;
  • до 2 березня – «Світ, в якому я живу». Живопис, графіка, витинанка Василя Корчинського;
  • 9 лютого –  екскурсія виставкою «Світ, в якому я живу» від художника Василя Корчинського.
  • 15 лютого – кураторська екскурсія виставкою в межах виставкового проєкту «70: вчора, сьогодні, завтра»;
  • 16 лютого – екскурсія-гра «Мапа світів Марії Примаченко» для відвідувачів молодшого шкільного віку в межах виставки «Марія Примаченко. Невідоме».

Музей гетьманства:

  • 15 лютого – наукова лекція к.і.н. Гордієнка Дмитра «Гетьманщина як форма державного устрою»;
  • 15 лютого – майстер-клас майстрині Софії Вербицької «Квітковий свічник»;
  • до 16 лютого – виставка олійного живопису Андрія Кулагіна «Під сирени».

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України:

  • 15 лютого – лекція «Анатоль, син Галактики», присвячена 130-річчю з дня народження видатного художника А. Петрицького;
  • до 28 лютого – виставка «Сергій Параджанов. Автентика свободи»;
  • постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;
  • постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

Будинок-музей М. Заньковецької:

  • 11–24 лютого – перша персональна виставка малюнків юного київського художника Локі Камінського «Лиливату»;
  • 8–16 лютого – в межах етнокультурного проєкту «Криниця Натхнення» виставка колекції етнічних прикрас із каменю «Відродження. Спадок поколінь» Світлани Головчук.

Меморіальний музей-квартира В.С. Косенка:

  • 15 лютого – літературно-вокальна програма «Ліричний стан душі моєї». Участь беруть студенти НМАУ ім. П. І. Чайковського. У програмі: вокальна лірика світових та українських композиторів;
  • 16 лютого – вокальний концерт у онлайн- та офлайн-форматах, присвячений 100-річчю від дня народження видатної української співачки та педагога Є. І. Чавдар. Участь беруть учні КДМЛ ім. М. В. Лисенка. У програмі вокальні твори та арії з опер відомих композиторів.

НЦНК «Музей Івана Гончара»:

  • до 21 травня – віртуальна 3D-виставка «Іван Гончар. Збирач»;
  • впродовж місяця – майстер-клас із фольклору;
  • впродовж місяця – майстер-клас з інструментальної музики;
  • впродовж місяця – майстер-клас із традиційних танців.

Музей книги і друкарства України:

  • 12–14 лютого – концерт бандуристів під орудою Наталії Артеменко.
  • 15 лютого – концерт класичної музики від Національної філармонії України;
  • впродовж лютого – експонування виставки «Віктор Зарецький. Між рядків і полотен», до 100-річчя від дня народження художника. Під керуванням директорки Валентини Бочковської;
  • впродовж лютого – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії;
  • протягом тижня – виставка «Віддай перевагу зіркам!» гравера Іллі в Музеї історії релігії (Львів);
  • протягом тижня – виставка до Дня Гідності та Свободи;
  • протягом тижня – виставка видань про голодомори в Україні 1920–1922 рр., 1932–1933 рр., 1947 р. Тематичні екскурсії за матеріалами виставок, демонстрування відеосюжетів.

Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського:

  • 14 лютого – «Цвіт сакури». Концерт вихованців Інституту перформативного мистецтва. Клас О. Гребенюк.

Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»:

  • до 13 лютого – виставка політичного плаката Юрія Неросліка, учасника АТО (із фондів музею);
  • 16 лютого – заходи для Захисників та Захисниць за програмою «Музейні зустрічі» в межах проєкту «Фортеця без бар’єрів» із метою покращення результатів соціальної та психологічної реабілітації шляхом залучення їх до культурно-освітнього музейного простору (спільно з БФ «Братство добрих сердець»);
  • до 18 лютого – документальна фотовиставка до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (спільно із Всеукраїнською спілкою ветеранів війни);
  • 15 лютого – 4 березня – виставка художніх робіт «Війна очима дітей» (спільно з Київською міською спілкою ветеранів Афганістану);
  • щопонеділка та щочетверга – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні (спільно з Національною спілкою художників України, БФ «Українській тризуб», кафедрою психіатрії ЦВКГ).

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

  • 14 лютого – «Концерт Кіно-Хіт»;
  • 15 лютого – «Контрольний постріл»;
  • 16 лютого – «Поцілуй мене, Мерилін».

Музей видатних діячів української культури:

  • 16 лютого – концерт Є. Ліпітюк (сопрано), Р. Смоляр (бас), квартет гітаристів. Спільно з НФУ;
  • щосуботи – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій з чаюванням;
  • щосуботи та щонеділі – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу»;
  • щосереди та щосуботи – квест для школярів «Таємниці музичних інструментів».

На замовлення:

  • «Чарівний ліхтарик. У пошуках кота». Інтерактивна програма для малечі;
  • «Молода Україна. Перший український журнал для дітей». Сімейна інтерактивна програма.

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:

  • 12–16 лютого – виставка «Відвага нації»;
  • 15, 16 лютого – «Історія Музею Ханенків», вулична екскурсія;
  • 15, 16 лютого – екскурсії інтерʼєрами Музею Ханенків;
  • 16 лютого – концерт Євгена Громова «Лятошинський і його школа».

Національний музей «Київська картинна галерея»:

  • 15 лютого – кураторська екскурсія Олени Боримської виставкою «Всесвіт Володимира Микити».

Галерея КМЦНТКД:

  • 10 лютого – «Фізична безбарʼєрність у закладах культури та освіти». Методична консультація від спеціалістів КМЦНТКД;
  • 11 лютого – «Київські адреси народної творчості Києва. Вивчаємо!». Інформаційно-практична консультація від Михайла Кальницького;
  • 12 лютого – «Статус. Методично-практична консультація з питань атестації народних (аматорських) колективів (студій)»;
  • 13 лютого – організація виставкових проєктів народних (аматорських) колективів (студій). Методична консультація;
  • 14 лютого – методична консультація з організації заходів «Етнічна мозаїка столиці: корінні народи України»;
  • 15, 16 лютого – вініловий доробок народного артиста України Анатолія Соловʼяненка. Прослуховування колекції платівок.

Культурно-мистецький комплекс «Співоче поле»:

  • 15, 16 лютого – авторська екскурсія виставкою – історичною реконструкцією «Майдан. Різдвяна Шопка Революції Гідності. 10 років потому»;
  • 15, 16 лютого – серія освітніх курсів «Малюємо на склі». Майстер-клас від народної майстрині Меланії Самойленко. Майстер-клас «Мотанка – це просто!» від народної майстрині Яни Косаківської.

Державний політехнічний музей імені Бориса Патона при НТУУ КПІ:

  • 10–15 лютого – виставка «Із полум’я зродились» спільно з Національним меморіальним комплексом Героїв Небесної Сотні – Музеєм Революції Гідності та БФ «Коло»;
  • 12 лютого – благодійний захід разом із БФ «БО «Карітас-Київ» та БФ «ЯМаріуполь». Екскурсія відділом авіації і космонавтики ДПМ ім. Б. Патона;
  • 15 лютого – родинна субота в музеї. Мистецькі майстер-класи. Екскурсії. Лекція «Любовні історії суворої людини» (о 15:00 у відділі авіації і космонавтики);
  • 10–15 лютого – оглядові та тематичні екскурсії, інтерактиви та майстер-класи на запит за тел.: (044) 204-86-40 та (044) 204-85-17.

Комунальний заклад виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) «Аптека-музей»:

  • щодня – оглядові екскурсії музеєм.

Бібліотеки

Публічна бібліотека ім. Лесі Українки:

  • 10 лютого – лекція «Слово «подружжя» в мові, сучасному праві та культурі»;
  • 10 лютого – мовний клуб НУМО;
  • 11 лютого – бібліотека її життя: вечір пам’яті Ольги Страшенко;
  • 13 лютого – шлях до себе: методики самодопомоги;
  • 13 лютого – жіноче коло Тані Срібної;
  • 15 лютого – розмовний клуб «English Speaking Club»;
  • 15 лютого – Лесине коло суботньої поезії. Літературно-музична вітальня Helen Kalm;
  • 16 лютого – перегляди фільмів мовою оригіналу.

Спеціалізована молодіжна бібліотека міста Києва:

  • 0 лютого – заняття «Школа мобільної грамотності»;
  • 11 лютого – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель». Мистецький проєкт спрямований на надання можливості діючим військовим, ветеранам, членам їхніх родин і ВПО займатися мистецтвом;
  • 11 лютого – «Екскурс у світ кіберспорту», стрим-бесіда з геймером Данилом Рибчинським;
  • 12 лютого – до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, огляд літератури «Місія честі, мужності, добра»;
  • 12 лютого – заняття «Школа мобільної грамотності»;
  • 13 лютого – заняття з української мови «Яке прекрасне рідне слово»;
  • 14 лютого – заняття з німецької мови «Курс німецької мови. Початковий рівень»;
  • 14 лютого – літературний розмовний клуб «Спілкуймося українською впевнено».

Центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва:

  • 12 лютого – бібліотечна акція «Подаруй бібліотеці книгу» (до Міжнародного дня дарування книг);
  • 14 лютого – «День закоханих у книжки!» (до Дня закоханих та Міжнародного дня дарування книг);
  • 15 лютого – виставка-інформування «Що об’єднує українців» (до Дня єднання в Україні).

Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини:

  • 10–16 лютого – фотовиставка Юльці Кисіль «Хвиля спогадів»;
  • 10 лютого – розмовний клуб англійської мови «Зустрічі з англійською» (за попереднім записом);
  • 11 лютого – відкриття колективної виставки картин (кураторка – Елен Орро);
  • 11 лютого – комп’ютерні курси для людей старшого віку;
  • 11 лютого – театральна студія для дітей «Імені пса Патрона» (за попереднім записом);
  • 12 лютого – розмовний клуб української мови «Зустрічі з українською»;
  • 13 лютого – Любко Дереш. Творча зустріч з письменником;
  • 14 лютого – казкотерапія. Трансформаційна гра. Індивідуальні та групові зустрічі з психологом Ксенією Мінаєвою;
  • 16 лютого – гурток з образотворчого мистецтва для дітей «Фантазія без меж» (за попереднім записом);
  • 16 лютого – гурток з образотворчого мистецтва для дорослих «АртРелакс» (за попереднім записом).

Бібліотека ім. Є. Кравченка (Оціум51):

  • 14 лютого – майстерка ниткової графіки «Валентинка». Гурток «АртОціум»;
  • 13 лютого – година корисної інформації «Національні спільноти (меншини) України»;
  • 15 лютого – засідання «Книжкового клубу поряд із домом»: зустріч із письменницею Оленою Демір та обговорення її книги «Анфілада».

Бібліотека на Русанівці:

  • 13 лютого – презентація роману письменниці Тетяни Бондарчук «Якби міста вміли говорити»;
  • 16 лютого – майстер-клас «Подаруй часточку любові», виготовлення листівок для Захисників та Захисниць України.

Бібліотека ім. В. Яна:

  • 13 лютого – гурток «Диво в долоньках», «Україна в серці кожного»;
  • 15 лютого – клуб «Червона калинонька», «Масляну святкували, люту зиму проводжали».

Бібліотека ім. П. Усенка для дітей:

  • 11 лютого – конкурс-гра для молодших школярів «Я в інтернеті»;
  • 12 лютого – мовна практика в Speaking club «Мовознайка»;
  • 13 лютого – майстер-клас із малювання героїв улюблених казок «Лисичка- сестричка» (гурток «Місто майстрів»).

Бібліотека ім. В. Сосюри:

  • 13 лютого – майстер-клас «Сердечна компанія для книги», клуб «ART платформа» (до Дня закоханих і Міжнародного дня дарування книг).

Центральна районна бібліотека «Печерська»:

  • 13 лютого – кінозал запрошує на перегляд художнього фільму;
  • 10–16 лютого – триває виставка картин Олени Букатчук «Барви душі».

Бібліотека естетичного виховання:

  • 13 лютого – заняття студії малювання для дорослих «Чарівний пензель»;
  • 13 лютого – заняття студії в’язання для дорослих «Чарівний клубок»;
  • 16 лютого – зустріч зі старшим науковим співробітником Музею історії Десятинної церкви Андрієм Чекановським з теми «Історія геральдики українських земель».
  • 10–16 лютого – виставка живопису відомого київського скульптора Вадима Жуковського «Рідна земля».

Бібліотека ім. О. Вишні:

  • 16 лютого – заняття розмовного клубу української мови в межах проєкту «Єдині» (потрібна реєстрація);
  • 16 лютого – засідання літературної вітальні «Вишневі зустрічі».

Бібліотека «Світогляд»:

  • 10–16 лютого – триває виставка побутової та декоративної порцеляни XX століття «Світ крихкої краси».

Міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися заходів безпеки, бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Теги: історія вистава журнал концерт місто аптека бібліотека виставка театр музей музеї книги Сергій Параджанов

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Куди сходити у Києві на вихідні 8-9 лютого: перелік культурних подій
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