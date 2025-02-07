Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Відпочити у Туреччині стане ще дорожче: прогноз на 2025 рік

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Відпочити у Туреччині стане ще дорожче: прогноз на 2025 рік
Ціни на відпочинок у Туреччині стають не по кишені самим же громадянам
фото із відкритих джерел

Навіть попри постійно зростаючі ціни у країні Туреччина розраховує приймати більше туристів ніж минулоріч

У січні зростання цін на номери у турецьких готелях склало 49,18% у порівнянні із вартістю у першому місяці 2024 року. І це лише трохи перевищує інфляцію, яка за той же час збільшилася на 42,12%. Про це пише Turizm Guncel із посиланням на інформацію турецького інституту статистики (TÜİK).

«Ціни в ресторанах і готелях у Туреччині зросли на 6,5% порівняно з груднем попереднього року, та 49% порівняно з тим самим місяцем попереднього року», – йдеться у статті. 

При цьому туроператори прогнозують зростання цін на розміщення в літньому сезоні у середньому на 10-15% щодо минулорічної вартості.

Однак на те, чи збудуться їхні прогнози, можуть впливати різні фактори, включаючи курс турецької ліри, зростання інфляції, подорожчання продуктів харчування тощо. За даними того ж таки інституту статистики, останні за рік додали в ціні 41,76%.

За даними TÜİK, найбільше за рік у Туреччині подорожчала освіта – 99,63%. За цією групою йдуть ціни на житло – 70%, здоров'я – 55%, ресторани та готелі з 49%, їжа та безалкогольні напої – 42%.

Щорічна індексація цін у туристичному напрямку становить у середньому від 10 до 15%, це стандартно. Звичайно, переважно дорожчають популярні готелі середнього та високого цінового сегментів, які не відчувають дефіциту туристів, і тут цифри можуть коливатися від 5% у несезон до 30-40% у пікові дати: травневі свята та перша половина серпня.  У середньому  літом 2025 року  можна чекати підвищення вартості готелів на 7-15%.

На відміну від минулих років, турецькі готельєри очікують, що цього року ліра почне зміцнюватися, а економіка зростатиме. За їхніми словами, це дозволить десь із кінця лютого – початку березня стримати зростання цін на номери. Чим активніше зростатиме ліра, тим менше вони підніматимуть вартість у валюті.

Нагадаємо, У Туреччині мають закритися 17% від усіх готелів у країні. В основному це зачепить місто Стамбул, але постраждають і популярні у туристів курорти.

Читайте також:

Теги: гроші туризм готель соціум Туреччина харчування житло відпочинок економіка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бізнес так і не дочекався від «Укрзалізниці» економічного обґрунтування щодо підвищення тарифів
Нас чекають розбиті дороги? Керівниця Асоціації видобувників оцінила наслідки підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці»
8 сiчня, 13:15
92-метрова яхта Royal Romance належить до найбільших яхт у світі
Що буде з коштовною яхтою Медведчука? Глава АРМА дала прогноз
9 сiчня, 11:56
Lufthansa оновлює свої крісла для пасажирів
Авіакомпанія винайшла крісла, які вирішують велику проблему пасажирів літака
21 сiчня, 03:45
Гренландія опинилась посеред геополітичного скандалу
Видання Financial Times пояснило, що дійсно потрібно жителям Гренландії
13 сiчня, 15:14
Частина студентів не бажають залишатись у Німеччині
Тривожний сигнал: студенти масово мріють про еміграцію з Німеччини
17 сiчня, 09:23
Пришибська сільрада замовила два смартфони Google Pixel 8 Pro 12/512GB по 42,5 тис. грн
На Полтавщині сільська рада накупила люксових телефонів на 0,2 млн грн
24 сiчня, 05:15
IT-фахівці отримують найбільше грошей за свою роботу
Які професії в Україні заробляють понад 100 тис. грн: дані Служби зайнятості
28 сiчня, 09:51
В Україні проживає понад 10 млн пенсіонерів
Які пенсії отримують українці: статистика
30 сiчня, 09:36
В Україні діє урядова програма «єКнига», яка дозволяє 18-річним громадянам отримати гроші на придбання книг
Які три книги варто прочитати у 18 років, щоб стати успішним: порада відомих бізнесменів
31 сiчня, 05:30

Соціум

Відпочити у Туреччині стане ще дорожче: прогноз на 2025 рік
Відпочити у Туреччині стане ще дорожче: прогноз на 2025 рік
У польському місті розгорівся конфлікт через житло для українців
У польському місті розгорівся конфлікт через житло для українців
Чехи знайшли найбільше підземне термальне озеро у світі
Чехи знайшли найбільше підземне термальне озеро у світі
Туристи в Іспанії годинами стоять у черзі, щоб потрапити до готелю
Туристи в Іспанії годинами стоять у черзі, щоб потрапити до готелю
Трамп підписав указ, яким вводить нові санкції проти Міжнародного кримінального суду
Трамп підписав указ, яким вводить нові санкції проти Міжнародного кримінального суду
В USAID залишиться менше 300 основних співробітників – CNN
В USAID залишиться менше 300 основних співробітників – CNN

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
162K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 лютого: ситуація на фронті
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 лютого 2025
54K
Зеленський присвоїв трьом захисникам звання Героя України. Серед них – командир елітної групи ССО
22K
Слідство знайшло у невістки Крупи незадекларований преміум-автомобіль. Як вчинив суд
11K
Американський дім у Києві припинив роботу
11K
Хотів потішити кохану, але митники затримали: молодик віз з Польщі Cartier, LV і Dyson

Новини

У восьми областях України введено аварійні відключення електроенергії (оновлено)
Сьогодні, 08:54
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Аварійні відключення електроенергії введено у восьми областях України
Вчора, 11:17
Повітряна тривога в Києві тривала 30 хвилин
Вчора, 11:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:42
6 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua