Відпочити у Туреччині стане ще дорожче: прогноз на 2025 рік

Ціни на відпочинок у Туреччині стають не по кишені самим же громадянам

Навіть попри постійно зростаючі ціни у країні Туреччина розраховує приймати більше туристів ніж минулоріч

У січні зростання цін на номери у турецьких готелях склало 49,18% у порівнянні із вартістю у першому місяці 2024 року. І це лише трохи перевищує інфляцію, яка за той же час збільшилася на 42,12%. Про це пише Turizm Guncel із посиланням на інформацію турецького інституту статистики (TÜİK).

«Ціни в ресторанах і готелях у Туреччині зросли на 6,5% порівняно з груднем попереднього року, та 49% порівняно з тим самим місяцем попереднього року», – йдеться у статті.

При цьому туроператори прогнозують зростання цін на розміщення в літньому сезоні у середньому на 10-15% щодо минулорічної вартості.

Однак на те, чи збудуться їхні прогнози, можуть впливати різні фактори, включаючи курс турецької ліри, зростання інфляції, подорожчання продуктів харчування тощо. За даними того ж таки інституту статистики, останні за рік додали в ціні 41,76%.

За даними TÜİK, найбільше за рік у Туреччині подорожчала освіта – 99,63%. За цією групою йдуть ціни на житло – 70%, здоров'я – 55%, ресторани та готелі з 49%, їжа та безалкогольні напої – 42%.

Щорічна індексація цін у туристичному напрямку становить у середньому від 10 до 15%, це стандартно. Звичайно, переважно дорожчають популярні готелі середнього та високого цінового сегментів, які не відчувають дефіциту туристів, і тут цифри можуть коливатися від 5% у несезон до 30-40% у пікові дати: травневі свята та перша половина серпня. У середньому літом 2025 року можна чекати підвищення вартості готелів на 7-15%.

На відміну від минулих років, турецькі готельєри очікують, що цього року ліра почне зміцнюватися, а економіка зростатиме. За їхніми словами, це дозволить десь із кінця лютого – початку березня стримати зростання цін на номери. Чим активніше зростатиме ліра, тим менше вони підніматимуть вартість у валюті.

Нагадаємо, У Туреччині мають закритися 17% від усіх готелів у країні. В основному це зачепить місто Стамбул, але постраждають і популярні у туристів курорти.