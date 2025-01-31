Паніка у Дубаї: наплив туристів викликав повний хаос

Майбутнє туризму у розкішному еміраті опинилося під питанням

Дубай стає не лише улюбленим місцем короткострокового відпочинку. Як постійне місце проживання його розглядають «довгострокові» туристи з усього світу, зокрема з Індії, України, Росії та Саудівської Аравії. Про це пише видання Euronews.

Підсумок – у місті вже фіксують гнів незадоволених місцевих мешканців, які розчаровані різким зростанням цін на житло та переповненими дорогами.

Експерти наголошують, що наразі 88,5% з 3,6-мільйонного населення Дубая – це іноземці. Зокрема, нульовий прибутковий податок для експатів перетворив ОАЕ на своєрідну податкову гавань, що спонукає до зростання амбітних планів.

Як пише видання, слід готуватись до збільшення кількості туристів більш ніж удвічі до 5,8 млн – до 2040 року. І це ще більше посилить навантаження на інфраструктуру міста, є великий ризик, що місто просто не впорається з цим навантаженням.

Після різкого падіння під час фінансової кризи 2008-2009 років і короткого карантину в Дубаї через коронавірус, ціни на нерухомість різко зросли. Згідно з даними Property Monitor, сьогодні середні ціни за квадратний метр на рекордно високому рівні. Минулого року ціни на оренду зросли на 20% у ключових районах, і, ймовірно, цього року вони зростуть далі.

При цьому мігрують у Дубай далеко не лише надбагаті, а ціни на житло продовжують зростати. Минулого року ціни на оренду в деяких районах зросли на 20%, і, ймовірне їхнє подальше зростання. У результаті жителі мігрують до довколишніх еміратів, насамперед, Шарджу, де житло дешевше. Як наслідок – посилюються дорожні проблеми. Так, близько мільйона пасажирів у години пік заповнюють 12-смугове шосе Шейха Заїда.

У той час як в решті країн світу кількість зареєстрованих транспортних засобів зросла приблизно на 4% за останні два роки, Управління автомобільних доріг і транспорту Дубая стверджує, що кількість зареєстрованих транспортних засобів зросла на 10%.

І хоча місто продовжує будувати нові естакади та вдосконалювати інші дороги, більше автомобілів на дорогах більше, ніж будь-коли раніше.

Як це вирішити – поки що нікому не ясно. Проблему перевантаженості доріг пропонують вирішувати як шляхом заохочення переходу на віддалену роботу та розвитку громадського транспорту, так і за допомогою менш традиційних способів реалізації планів створення першої у світі служби літаючих таксі.