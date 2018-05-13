Накануне свадьбы выяснилось, что у Меган Маркл был роман с порнозвездой
- Сьогодні, 07:08
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Розсилка
До свадьбы Меган Маркл и принца Гарри остались считанные дни, а в сети появились новые подробности личной жизни будущей герцогини
На днях издание The Sun обнародовало информацию о том, что Меган встречалась с актером и моделью Саймоном Рексом, который в начале своей карьеры снимался в порно, причем ориентированном на гей-аудиторию.
Правда это было до отношений с Маркл. Как признавался сам актер, пойти в эту индустрию ему пришлось, чтобы было на что оплачивать счета.
По данным издания, роман Меган и Самойна начался в 2004 году на съемках одного из американских ситкомов. На тот момент 22-летняя Меган только начинала свою актерскую карьеру. К сожалению, не известно, как долго длились эти отношения и почему пара рассталась.
И хотя этот момент из биографии Маркл никак не повлияет на ее будущее в роли герцогини, королевской семье такие подробности в прессе явно не в радость. Тем более, что родственники актрисы и так регулярно заставляют ее краснеть. Надеемся, что вскоре все скелеты в шкафу закончатся, и Меган, и британский монарший двор наконец-то вздохнут спокойно.
Джерело: graziamagazine.ru