Накануне свадьбы выяснилось, что у Меган Маркл был роман с порнозвездой

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До свадьбы Меган Маркл и принца Гарри остались считанные дни, а в сети появились новые подробности личной жизни будущей герцогини

На днях издание The Sun обнародовало информацию о том, что Меган встречалась с актером и моделью Саймоном Рексом, который в начале своей карьеры снимался в порно, причем ориентированном на гей-аудиторию.

Правда это было до отношений с Маркл. Как признавался сам актер, пойти в эту индустрию ему пришлось, чтобы было на что оплачивать счета.

По данным издания, роман Меган и Самойна начался в 2004 году на съемках одного из американских ситкомов. На тот момент 22-летняя Меган только начинала свою актерскую карьеру. К сожалению, не известно, как долго длились эти отношения и почему пара рассталась.

И хотя этот момент из биографии Маркл никак не повлияет на ее будущее в роли герцогини, королевской семье такие подробности в прессе явно не в радость. Тем более, что родственники актрисы и так регулярно заставляют ее краснеть. Надеемся, что вскоре все скелеты в шкафу закончатся, и Меган, и британский монарший двор наконец-то вздохнут спокойно.

Джерело: graziamagazine.ru