Меган Маркл и принц Гарри поженятся уже 19 мая

Незадолго до этого радостного события, которого с нетерпением ждут многие, пресс-секретарь принца раскрыл некоторые подробности торжества в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте королевской семьи. Недавно сводный брат актрисы Томас Маркл поделился открытым письмом, в котором обвинил сестру в плохих отношениям с отцом.



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Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри поженятся уже 19 мая

Незадолго до этого радостного события, которого с нетерпением ждут многие, пресс-секретарь принца раскрыл некоторые подробности торжества в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте королевской семьи.

Недавно сводный брат актрисы Томас Маркл поделился открытым письмом, в котором обвинил сестру в плохих отношениям с отцом. При этом брат актрисы настаивал на том, что бы свадьбу отменили, иначе это станет самой большой ошибкой королевской семьи.

«Чем ближе к свадьбе, тем яснее становится, что это самая большая ошибка в истории королевских браков. Я не понимаю, почему ты не видишь Меган настоящей. Такой, какой ее видит весь мир», - написал в письме Томас.

Но, как оказалось, на самом деле все совсем не так. Отец Меган поведет ее к алтарю на свадьбе вопреки всем слухам!

Более того отец и мать невесты принца Гарри прилетят в Лондон за неделю до церемонии, чтобы все королевское семейство успело с ними пообщаться еще до официального торжества. Читайте также: Принц Гарри и Меган Маркл определились с главной песней своей свадьбы

Джерело: graziamagazine.ru