Более того отец и мать невесты принца Гарри прилетят в Лондон за неделю до церемонии, чтобы все королевское семейство успело с ними пообщаться еще до официального торжества.

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