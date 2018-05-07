Отец Меган Маркл все-таки поведет ее к алтарю на свадьбе с принцем Гарри
Меган Маркл и принц Гарри поженятся уже 19 мая
Незадолго до этого радостного события, которого с нетерпением ждут многие, пресс-секретарь принца раскрыл некоторые подробности торжества в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте королевской семьи.
Недавно сводный брат актрисы Томас Маркл поделился открытым письмом, в котором обвинил сестру в плохих отношениям с отцом.
Сьогодні, 21:01
Розсилка
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри поженятся уже 19 мая
Незадолго до этого радостного события, которого с нетерпением ждут многие, пресс-секретарь принца раскрыл некоторые подробности торжества в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте королевской семьи.
Недавно сводный брат актрисы Томас Маркл поделился открытым письмом, в котором обвинил сестру в плохих отношениям с отцом. При этом брат актрисы настаивал на том, что бы свадьбу отменили, иначе это станет самой большой ошибкой королевской семьи.
«Чем ближе к свадьбе, тем яснее становится, что это самая большая ошибка в истории королевских браков. Я не понимаю, почему ты не видишь Меган настоящей. Такой, какой ее видит весь мир», - написал в письме Томас.
Но, как оказалось, на самом деле все совсем не так. Отец Меган поведет ее к алтарю на свадьбе вопреки всем слухам!
Более того отец и мать невесты принца Гарри прилетят в Лондон за неделю до церемонии, чтобы все королевское семейство успело с ними пообщаться еще до официального торжества.