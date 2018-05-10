Подарок к свадьбе: Музей мадам Тюссо представил первую восковую скульптуру Меган Маркл
- Сьогодні, 08:09
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Восковые копи Меган Маркл и принца Гарри
Музей мадам Тюссо подготовил свой подарок Меган Маркл к ее свадьбе с принцем Гарри, до которой, кстати, осталось всего 9 дней
Сегодня в лондонском филиале прошла презентация первой восковой скульптуры будущей принцессы, и она получилась довольно удачной.
Рядом с восковой Меган установили ее воскового жениха, который выставляется в музее уже много лет. Правда, по такому случаю скульптура Гарри была немного переделана.
Посетители смогут увидеть скульптуру Меган с 19 мая, в день свадьбы. А пока в лондонском филиале проходит акция: до следующей субботы все те, кто носит имена Гарри и Меган, могут посетить музей бесплатно.
Вторая восковая копия Меган вскоре появится и в музее Нью-Йорка. Там восковой Гарри воссоединится со своей возлюбленной только в начале июня.
Джерело: Hello!