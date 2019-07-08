Наоми Кэмпбелл показала соблазнительную фигуру в микрокупальнике



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наоми Кэмпбелл

49-летняя модель порадовала подписчиков соблазнительным снимком. Таким образом она поздравила моделей с профессиональным праздником

Наоми Кэмпбелл порадовала поклонников интересным кадром — еще совсем юная модель позировала в джунглях в оранжевом бикини. Модель придерживала руками дерево и непринужденно смотрела в сторону. Этот снимок сделал Стивен Мейзел, с которым Наоми довелось неоднократно поработать.

5 июля считается днем рождения бикини. В этот день, в 1946 году, модель Мишлен Бернардини прошлась по подиуму в малюсеньком купальнике, который разработал дизайнер Луи Реар (Louis Réard). Тогда костюм негативно восприняли в светском обществе, назвав его «бикини» — по имени атолла, где США проводили испытания атомной бомбы.

Сейчас Наоми не только посвящает свое время модельной деятельности, но также занимается общественной работой. Недавно «черная пантера» посетила школу Elmgreen, которая находится на юге Лондона. Во время визита звезда пообщалась со школьниками, поделившись своей вдохновляющей историей успеха.

Недавно «черная пантера» мировых подиумов снялась в фотосете для Valentino. Как это было можно посмотреть прямо сейчас.

Джерело: graziamagazine.ru