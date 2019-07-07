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    Фото

    Кеннел Клуб объявил победителей в конкурсе фотографий собак и щенков

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    Кеннел Клуб объявил победителей в конкурсе фотографий собак и щенков
    boredpanda.com

    Идеальная модель должна быть хвостатой, лохматой и с мокрым носом — и таким критериям соответствуют герои снимков, участвующих в конкурсе на лучшую собачью фотографию

    Международный Конкурс «Фотограф года», который ежегодно, уже 14 лет, проводит Вестминстерский Кеннел Клуб, объявил победителей.

    В конкурсе приняли участие около 7000 фотографов из более чем 70 стран мира, включая Бразилию, Канаду, США, Китай, Россию, Австралию и Новую Зеландию.

    Они были отсортированы по десяти различным категориям и категориям особого упоминания: портрет, лучший друг человека, собаки во время игры, собаки на работе, щенок, старички, я люблю собак.

    В этом году Дениз Чичоцки из Швейцарии выиграл главный приз с фотографией 14-летней спасательной собаки Поденго Мерлина. Чичоцки сказал : «Я действительно горжусь и ошеломлен, я до сих пор не могу в это поверить! Там очень много хороших фотографов, и я выиграл этот титул, это просто потрясающе».

    Среди других победителей были «Маленькие близнецы» Моники ван дер Маден из Нидерландов, которые заняли первое место в категории «Щенки» со снимками своих щенков Веймаранера, Мэйси и Вино.

    Победитель Собаки Фотограф 2019 года специализированную капсульную выставку фотографий собак в Художественной галерее Кеннел Клуба в Лондоне.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Кроме того, они получат заказную печать от Loxley Color, трофей, розетку и сертификат.

    Джерело: boredpanda.com

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