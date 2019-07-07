Кеннел Клуб объявил победителей в конкурсе фотографий собак и щенков



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boredpanda.com

Идеальная модель должна быть хвостатой, лохматой и с мокрым носом — и таким критериям соответствуют герои снимков, участвующих в конкурсе на лучшую собачью фотографию

Международный Конкурс «Фотограф года», который ежегодно, уже 14 лет, проводит Вестминстерский Кеннел Клуб, объявил победителей.

В конкурсе приняли участие около 7000 фотографов из более чем 70 стран мира, включая Бразилию, Канаду, США, Китай, Россию, Австралию и Новую Зеландию.

Они были отсортированы по десяти различным категориям и категориям особого упоминания: портрет, лучший друг человека, собаки во время игры, собаки на работе, щенок, старички, я люблю собак.

В этом году Дениз Чичоцки из Швейцарии выиграл главный приз с фотографией 14-летней спасательной собаки Поденго Мерлина. Чичоцки сказал : «Я действительно горжусь и ошеломлен, я до сих пор не могу в это поверить! Там очень много хороших фотографов, и я выиграл этот титул, это просто потрясающе».

Среди других победителей были «Маленькие близнецы» Моники ван дер Маден из Нидерландов, которые заняли первое место в категории «Щенки» со снимками своих щенков Веймаранера, Мэйси и Вино.

Победитель Собаки Фотограф 2019 года специализированную капсульную выставку фотографий собак в Художественной галерее Кеннел Клуба в Лондоне.

Кроме того, они получат заказную печать от Loxley Color, трофей, розетку и сертификат.

Джерело: boredpanda.com