Наоми Кэмпбелл появилась на светской вечеринке в образе античной красотки



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Наоми Кэмпбелл

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Звезда порадовала поклонников стильным луком

На днях в Риме прошел показ круизной коллекции Gucci, на который собралось немало звездных гостей. Среди них была и легендарная 49-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл. Звезда прилетела в итальянскую столицу пораньше, чтобы успеть пройтись по бутикам. Во время этой прогулки ее и застали папарацци.

Наоми была в хорошем настроении и непринужденно улыбалась фотографам. К долгой прогулке по вечному городу знаменитость подготовилась основательно: вместо туфель на каблуках Кэмпбелл предпочла комфортные яркие кроссовки, которые отлично дополнили ее платье с цветочным принтом и узорами.