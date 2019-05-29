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    Жизнь

    Наоми Кэмпбелл появилась на светской вечеринке в образе античной красотки

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    Наоми Кэмпбелл<br />instagram.com/themegaagency/ - Наоми Кэмпбелл появилась на светской вечеринке в образе античной красотки
    Наоми Кэмпбелл
    instagram.com/themegaagency/

    Звезда порадовала поклонников стильным луком

    На днях в Риме прошел показ круизной коллекции Gucci, на который собралось немало звездных гостей. Среди них была и легендарная 49-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл. Звезда прилетела в итальянскую столицу пораньше, чтобы успеть пройтись по бутикам. Во время этой прогулки ее и застали папарацци.

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    Наоми Кэмпбелл появилась на светской вечеринке в образе античной красотки
    Наоми Кэмпбелл появилась на светской вечеринке в образе античной красотки
    Наоми Кэмпбелл появилась на светской вечеринке в образе античной красотки
    Наоми Кэмпбелл появилась на светской вечеринке в образе античной красотки
    Наоми Кэмпбелл появилась на светской вечеринке в образе античной красотки
    Наоми Кэмпбелл появилась на светской вечеринке в образе античной красотки
    Наоми Кэмпбелл появилась на светской вечеринке в образе античной красотки
    Наоми Кэмпбелл появилась на светской вечеринке в образе античной красотки
    Наоми Кэмпбелл появилась на светской вечеринке в образе античной красотки
    instagram.com/themegaagency/

    Наоми была в хорошем настроении и непринужденно улыбалась фотографам. К долгой прогулке по вечному городу знаменитость подготовилась основательно: вместо туфель на каблуках Кэмпбелл предпочла комфортные яркие кроссовки, которые отлично дополнили ее платье с цветочным принтом и узорами.

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