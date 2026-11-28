Астрологічний прогноз для Козоріга на 29 листопада 2026 року

Козорогам варто приділити увагу спільним фінансам, зобов’язанням і питанням довіри. День підходить для спокійного перегляду домовленостей, планування великих витрат і визначення відповідальності кожної зі сторін. Якщо певне питання давно викликає сумніви, не відкладайте його обговорення лише через небажання порушувати непросту тему.

Трин Урана з Плутоном символічно пов’язаний із глибокими змінами у ставленні до ресурсів і контролю. Можливо, ви побачите можливість інакше організувати спільні справи або позбутися неефективного фінансового підходу. Водночас вечірній квадрат Місяця з Меркурієм може зробити розмови гострішими. Не варто тиснути на співрозмовника – краще повернутися до складного питання після паузи.

🔮♈ Що прогнозують зірки Козорігу у неділю, 29 листопада

💼 Робота: обміркуйте умови спільних проєктів і зобов’язань.

💰 Фінанси: перевірте спільний бюджет, платежі та довгострокові фінансові плани.

❤️ Кохання: довіра потребує чесності, а не постійних перевірок.

😎 Настрій: серйозний, налаштований на практичні рішення.

💡 Порада дня: не намагайтеся контролювати все самостійно – домовляйтеся про відповідальність.

🎯 Що сьогодні точно вдасться: упорядкувати спільні зобов’язання й визначити подальші фінансові кроки.

Головна порада дня для всіх знаків зодіаку на 29 листопада 2026 року

29 листопада варто бути відкритими до нових ідей, не боятися змінювати звичні підходи й знаходити час для творчості та спілкування. Водночас прагнення відстояти власну позицію не повинно перетворюватися на суперечку заради перемоги.

Уважність до слів, повага до особистих меж і готовність чути інших допоможуть провести день конструктивно.

*Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.

‼️ Застереження: Цей матеріал має виключно розважальний характер. Астрологічні прогнози не є науково підтвердженими та не можуть розглядатися як достовірний спосіб передбачення майбутнього або рекомендація до дій. Сприймайте гороскоп як один із різновидів контенту для дозвілля.